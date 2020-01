Bluzy Better dead than red od OFMC

Grupa OFMC przygotowała kibicowskie bluzy z eLką w kółeczku na piersi oraz hasłem "Better dead than red" na plecach. Cena: 110 złotych, a zapisy prowadzone są na forum kibiców . Obowiązuje przedpłata. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na akcje kibolsko-patriotyczne, w których delegacja kibiców Legii bierze udział przez cały rok - od zapalania zniczy w miejscach pamięci lub na grobach Bohaterów, po składanie legijnych wieńców i przygotowanie obchodów Powstania Warszawskiego oraz Święta Niepodległości.

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie przekonuje mnie ten wzór. odpowiedz

