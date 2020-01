Komentarze (7)

tomiacab - 1 godzinę temu, *.128.172 Piękna robota odpowiedz

ding - 5 godzin temu, *.chello.pl A co z poprawą czachy przy Muzeum Kolejnictwa? odpowiedz

M..... - 1 godzinę temu, *.208.130 @ding:

Goście z wybrzeża nie chcieli iść z Bolcem do muzeum kolejnictwa kur.. jego mać odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Każdy wie gdzie to jest faken. Pierwszy rysunek jest na murze a drugi na ścianie i jakiś kolo się modli. Może to ściana płaczu? odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Władeczek: Twoje komentarze są w 90% beznadziejne... ale... ten jest świetny (i nawiązuje do obecnej sytuacji zespołu ; ), normalnie uśmiałem się jak norka ; ))) odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: no w końcu coś ci sie udało. Beda z ciebie ludzie odpowiedz

Bismarck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @oLaf: W punkt . odpowiedz

