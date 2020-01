Koszykarze i futsaliści Legii poznają rywali w PP

Czwartek, 9 stycznia 2020 r. 09:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 13:00 w stołecznym Ratuszu odbędzie się losowanie turnieju finałowego koszykarskiego Pucharu Polski w sezonie 2019/20. W turnieju weźmie udział osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn Energa Basket Ligi z obecnych rozgrywek oraz Legia Warszawa jako gospodarz zawodów (pomimo ostatniego miejsca w tabeli EBL). Rozstawienie mają zapewnione Stelmet Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Start Lublin (trzy najlepsze zespoły) oraz Legia.



Do tych drużyn dolosowane zostaną zespoły z miejsc 4-7, a mianowicie Anwil Włocławek, Arka Gdynia, Trefl Sopot oraz HydroTruck Radom. W losowaniu ustalone zostaną nie tylko pary ćwierćfinałowe, ale również układ półfinałów. Mecze turnieju finałowego rozegrane zostaną w dniach 13-16 lutego w Arenie Ursynów. Po dwa ćwierćfinały zostaną rozegrane 13 i 14 lutego (czwartek i piątek), półfinały zostaną rozegrane w sobotę, a finał zaplanowano na niedzielę, 16 lutego. Nie będzie meczu o trzecie miejsce. W sobotę odbędzie się konkurs rzutów za 3 punkty oraz konkurs wsadów. Będzie to czwarty turniej finałowy Pucharu Polski organizowany w Arenie Ursynów, w tym trzeci z kolei z udziałem koszykarzy Legii. Nasz zespół w dwóch poprzednich edycjach odpadał w 1/4 finału, przegrywając kolejno ze Stelmetem i Polpharmą. Przed rokiem trofeum wywalczyła Stal Ostrów, a w konkursie wsadów triumfował Mo Soluade z Legii.



W niedzielę około 14:45 w Głogówku, odbędzie się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski w futsalu. Futsaliści Legii awansowali do tego etapu rozgrywek triumfując najpierw na szczeblu okręgowym (cztery zwycięstwa), a następnie pokonując 6-2 Victorię Sulejówek. Na tym etapie rozgrywek, dołączy 10 drużyn z ekstraklasy. Przed losowaniem uczestnicy zostali podzieleni na dwa makroregiony - północny i południowy. Legia znalazła się w makroregionie północnym. Mecze 1/16 finału Pucharu Polski rozegrane zostaną 8 i 9 lutego.



Rozstawione zespoły z ekstraklasy (makroregion północny): FC KJ Toruń, MOKS Słoneczny Stok Białystok, Red Devils Chojnice, Gatta Active Zduńska Wola, Red Dragons Pniewy.



Awans z I rundy (makroregion północny): GI Malepszy Futsal Leszno, Constract Lubawa, Gresta/Espack/Sadowska Świecie, Grupa CRB Mrówka Mosina Futsal Team, KS Gniezno, AZS UW Wilanów, Legia Warszawa, Daga Sport Korsze, LZS Dragons Bojano, Team Lębork.

Wolny los w I rundzie: Futbalo Białystok