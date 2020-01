30. urodziny Martinsa

Dziś 30. urodziny obchodzi Andre Martins . Portugalczyk trafił do Legii 6 września 2018 roku, a zadebiutował w niej kilkanaście dni później w pojedynku z Lechem Poznań. Legioniści z "Kolejorzem" zwyciężyli 1-0, a Martins na murawie spędził tylko kilka minut. Na swojego pierwszego gola z "eLką" na piersi czekał nieco mniej niż dwa miesiące, a zdobył go w przegranym 1-2 starciu z Pogonią Szczecin. W sumie pomocnik w barwach Legii rozegrał 58 meczów, w których zdobył dwie bramki. Z okazji urodzin życzymy Andre przede wszystkim zdrowia i sukcesów w życiu prywatnym oraz sportowym.

