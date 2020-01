24. urodziny Stolarskiego

24. urodziny obchodzi dziś Paweł Stolarski. Do Legii trafił 14 sierpnia 2018 roku na zasadzie wymiany za Konrada Michalaka. Boczny obrońca debiut z "eLką" na piersi zaliczył na początku września 2018 roku w starciu z Cracovią, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Dotychczas w barwach Legii rozegrał 32 mecze, w których zdobył dwie bramki - w meczu z Atromitosem oraz w starciu ze swoim poprzednim klubem - Lechią Gdańsk.

