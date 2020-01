Cholewiak piłkarzem Legii!

+ dodaj komentarz

@Tudor: Obyś się nie mylił kolego ale po tym co Mioduski wyprawia z Legią i w jaki sposób zarządza to uważam że on z mądrością to nie ma nic wspólnego, a że przy okazji swoimi mądrymi decyzjami doprowadził do tego, iż Legia ma ogromne długi (brak regularnej gry w fazie grupowej LE bo o LM to można sobie pomarzyć) to obawiam się że pojawi się oferta 5 mln Euro plus kilka bonusów i Karbownik zostanie sprzedany. Tak jak było z Niezgodą, Mioduski opowiadał że oczekuje 5 mln Euro za Jarka a dostał 3,8 mln $ i jakieś śmieszne bonusy więc zamiast ponad 21 mln złotych to dostał trochę ponad 14,5 mln (przy dzisiejszych kursach w zaokrągleniu Euro 4,25 zł, dolar 3,83 zł). Także tak to wygląda z Mioduskim, że jedno opowiada a robi zupełnie coś innego. Taki kłamczuszek z niego jest i z mądrością nie ma nic wspólnego. A co do Michała Karbownika to nie znam go osobiście ale cieszę się, że ma dobrze poukładane w głowie, tylko wiesz jak to jest. Pracujesz sobie i zarabiasz miesięcznie powiedzmy 5 tysięcy złotych, nagle przyjeżdża gościu i mówi podoba mi się jak pan wykonuje swoje obowiązki i proponuje panu pracę u siebie w firmie w np. Berlinie, będzie pan robił dokładnie to samo co dotychczas tylko w mojej firmie. Dostanie pan mieszkanie, samochód i kierowcę do dyspozycji i pensję w wysokości 5 tysięcy ale nie złotych tylko Euro. No i niestety Michała w tym momencie w Legii już nie będzie...

