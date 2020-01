Bilety na mecz z Polskim Cukrem Toruń

Czwartek, 9 stycznia 2020 r. 21:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia o godzinie 19:30, koszykarze Legii podejmować będą w meczu 16. kolejki Energa Basket Ligi zespół Polskiego Cukru Toruń. Bilety na to spotkanie kupować można tutaj oraz w dniu meczu od 18:00 w kasie przy wejściu do hali. Będzie to prawdopodobnie ostatnie spotkanie w obecnym sezonie, które legioniści zagrają w hali Koło, przy ulicy Obozowej 60.



Ceny biletów są następujące:

Kategoria biała: B,C,F,H,I - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria czerwona: H, I - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria zielona: D,E,G - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł



Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: niedziela, 12 stycznia 2019 roku, g.19:30

Adres hali: ul. Obozowa 60 (Hala Koło)

Ceny biletów: 15 i 20 złotych (sektory B,C,F,H,I), 20 i 30 złotych (sektor H, I), 30 i 40 złotych (sektor D,E,G)



Posiadacze karnetów:

Przypominamy, że nabywcy karnetów na wszystkie mecze domowe naszej drużyny stają przed koniecznością wpisania kodu w celu odebrania wejściówki w ramach zakupionego karnetu. Kupując karnet otrzymaliście Państwo również kod - TWÓJ KOD, który służy do zakupu biletu w przypadku gdy mecz odbędzie się w innej hali niż ta na Bemowie. Przed każdym meczem, który rozegramy w innej hali (Koło, Arena Ursynów, Torwar) osoby, które zakupiły karnety stoją przed koniecznością wyboru swojego miejsca w ramach tej samej kategorii cenowej.



Przykład: kibic decyduje się zakupić karnet kategorii czerwonej, wybrał miejsce w hali Bemowo (np. Sektor E, rząd 1, miejsce 10). Wraz z karnetem otrzymał kod, który będzie mu potrzebny przy okazji nabycia miejsca na mecze rozgrywane w innej hali. Najbliższy mecz koszykarzy Legii ma miejsce w hali Koło, rywalem Polski Cukier. Gdy ruszy sprzedaż biletów na mecz Legia - Polski Cukier, kibic posiadający karnet musi wybrać dla siebie miejsce w hali Koło (również w kategorii czerwonej) oraz wpisać TWÓJ KOD z karnetu co spowoduje, że kibic otrzymuje wejściówkę na mecz Legia - Polski Cukier w ramach wcześniej zakupionego karnetu (nie płaci nic dodatkowo).