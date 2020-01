Legioniści wrócili z urlopów

Piłkarze Legii zakończyli urlopy i w czwartek stawili się na stadionie przy Łazienkowskiej 3. W czwartek i w piątek przechodzą badania i testy wydolnościowe. Pierwszy trening otwarty dla mediów zaplanowany został na piątek na godzinę 17:30 i odbędzie się na bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią, które jest przykryte balonem. W sobotę zespół wyruszy na długie zgrupowanie do Turcji. W Belek "Wojskowi" będą przebywali od 11 do 29 stycznia i rozegrają sześć spotkań sparingowych. Przez pierwsze 10 dni Legia zakwaterowana będzie w hotelu Cornelia De Luxe Resort, w którym gościła zimą 2015 roku gdy trenerem był Henning Berg. Na drugą część zgrupowania ekipa przeniesie się do oddalonego o kilka kilometrów Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. źródło: instastories piłkarzy Legii Plan sparingów 16.01. - Legia - FC Botoșani 19.01. - Legia - Dynamo Kijów 22.01. - Legia - Nyíregyháza Spartacus FC 22.01. - Legia - FK Voždovac Belgrad 26.01. - Legia - Kajrat Ałmaty 26.01. - Legia - Kajrat II Ałmaty W naszym serwisie tradycyjnie znajdziecie codzienne raporty z przygotowań, a wszystko dodatkowo będzie dostępne w specjalnym dziale PRZYGOTOWANIA DO RUNDY .

MP(L)87 - 23 minuty temu, *.forcepoint.net "Jarosław Niezgoda odchodzi z Legii Warszawa. Według informacji Sport.pl piłkarz nie poleci na zgrupowanie wicemistrzów Polski w Turcji i niebawem podpisze 3- letni kontrakt z Portland Timbers. Legia na sprzedaży 24-latka zarobi 3,8 mln dolarów i kilkaset tysięcy dolarów w bonusach. Zawodnik będzie zarabiał 900 tysięcy dolarów netto rocznie. Będzie mógł też liczyć na dodatkowe gratyfikacje. Żeby zamknąć transakcję, musi przejść jeszcze testy medyczne"



- Do ciezkiej k! w Dariusza Mioduskiego nie wierze od dawna ale Jartek mial isc za 5mln euro a nie za 3.8 mln dolarow. Hehe mioduski jaki ty jestes przypalowy. Zadne twoje slowa nic nie znacza mozesz sobie nimi wytrzec dupsko :) A wszyscy niech wkoncu zrozumieja ze DM ma nas za bydlo i kosi na nas hajs jak i na klubie. Ku...wa heh... Zyciowy projekt... Pasja... Normalnie nie moge nawet myslec jakiego mamy prezesa. Nie chce sie wierzyc ze sie taka lajza trafila! Jazda z nim!!!! odpowiedz

Cult⚽️Legia and Friends Forever! - 1 godzinę temu, *.94.105 Zaraz szukam oferty 2tyg w Belek,być blisko Legii i ćwiczyć i wypoczywać✨⚽️✨ odpowiedz

Doru - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Oby tylko te wkłady się nie przemęczyły golf & SPA, nie za duży wysiłek?? odpowiedz

hen ryk - 2 godziny temu, *.net.pl Cipko manager za 5 groszy. Legia rozdaje zawodników i tyle. Buksa droższy od lidera strzelców? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @hen ryk: A czemu masz pretensje do Citki? To Mioduski zgadza się na takie propozycje. Najpierw opowiada, że oczekuje oferty za Niezgodę w wysokości 5 mln Euro a potem oddaje go za niecałe 4 mln $. Mioduski jest gołodupcem i jest pazerny na kasę. Tak samo będzie z Majeckim czy Karbownikiem, ktoś da ofertę 4 mln Euro i Mioduski go sprzeda bez chwili zastanowienia. Odkąd został prezesem legii to jesteśmy w coraz głębszej dupie ale Mioduskiemu to nie przeszkadza, bo on lubi takie miejsca. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Tomek: *Legii oczywiście odpowiedz

PatatajPatataj - 2 godziny temu, *.chello.pl @hen ryk: Trzeba powtórzyć akcję z czasów iti i pogonić tego amatora odpowiedz

XXX - 31 minut temu, *.t-mobile.pl @Tomek:

Słuchaj to jest prezes klubu , u którego co rundę robi się coraz większe łubu dubuuu! Niech nam żyje prezes co ma na dziesięć lat plany a w tedy na stadionie zostanie sam ! odpowiedz

wymarzone MLS - 2 godziny temu, *.chello.pl Niezgoda odchodzi za czapkę śliwek. Brawo dla pasożyta Legii. odpowiedz

