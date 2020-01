4 mln dolarów za Niezgodę

Deal done! 4-letni kontrakt, przy zrealizowaniu wszystkich bonusów Legia zarobi ponad 5 milionów $. Do zakończenia formalności zostały tylko testy medyczne.

Jarosław Niezgoda odchodzi z Legii Warszawa. Najskuteczniejszy napastnik drużyny nie wziął udziału w piątkowym treningu. W tym czasie jego agent kończył negocjacje przy Łazienkowskiej w spawie transferu do Portland Timbers. Jak informuje Przegląd Sportowy wszystkie strony doszły do porozumienia i stołeczny klub zarobi na transferze 3,8 mln dolarów plus 1,5 mln dolarów w bonusach. Niezgoda ma podpisać czteroletni kontrakt z zespołem z MLS po testach medycznych, na które uda się w najbliższych dniach.

herakles - 27 minut temu, *.orange.pl 3,8 nie 4 czyli za zupke chinska i petko kielbasy poszedl. odpowiedz

Mietek - 27 minut temu, *.play-internet.pl Mogł zostac krolem strzelców i odejsc po sezonie ale oczywiscie kasa jest najważniejsza. Dlatego mam duży dystans do kopaczy bo idą tam gdzie lepszy hajs ale takie życie. odpowiedz

Wolfik - 20 minut temu, *.mm.pl @Mietek: Nie wiem, kto ma większe parcie na szkło - właściciele klubów, menadźerowie czy sami zawodnicy. Kasa moim zdaniem śmieszna, pora nieodpowiednia, atak zdemontowany. odpowiedz

Normalnie o tej porze - 29 minut temu, *.ip-point.pl Dziwi trochę kierunek i czas ale z drugiej strony każdy chetnie spierniczy z tego kraju a i drugi raz taki sezon może mu się nie trafić.

Życie w USA to klawe życie. Pogra pare lat. Założy rodzine odłoży pare grosza i ma wyjebane na ten chory kraj odpowiedz

Piowoj1916 - 3 minuty temu, *.centertel.pl @Normalnie o tej porze : man take same podejscie odpowiedz

Ki - 30 minut temu, *.inetia.pl Powodzenia, szkoda, że nie do Bordeaux. Każdy rodak w lepszych rozgrywkach to super, natomiast oczywiście życzę aby może jeszcze kiedyś pokazał klasę LM. Pozdrawiam odpowiedz

eR - 30 minut temu, *.254.14 Brawo Pudelku! Znowu puszczamy utalentowanego chłopaka za psi grosz, a tam w Stanach się śmieją za takie ruchy. Wiadomo z pracownika nie ma niewolnika, ale szkoda, że Jarek ucieka. Chociaż, jeśli ma nie gryźć trawy za klub, to niech idzie dalej. Ale kogoś nam trzeba, bo Jose nie udźwignie ciężaru całego sezonu bez jakiejś podmianki. odpowiedz

Wolfik - 38 minut temu, *.mm.pl 5 mln DOLARÓW??? Serio??? I sukcesem ma być taki transfer???? Noż ku...a mać......



A tu cytat z naszego forum (2 stycznia) : "...Od kilku miesięcy spekuluje się do jakiego zagranicznego klubu trafi w zimowym oknie transferowym. Miesiąc temu najbliższej było mu do rosyjskiego Dinama Moskwa. Wątpliwym jest, aby napastnik odszedł z Legii za mniej niż 5 milionów EURO...."



Szybka dewaluacja nastąpiła. Jeśli w naszym kraju robi się takie sportowe "byznesy" , to naprawdę nie dziwmy się, że mamy długi... odpowiedz

Maro - 11 minut temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Bardzo istotnym w tym wszystkim jest zapis w umówię o procent z następnego transferu. Mówi się nawet o 30% co jest mega dużo. Zwykle Legia ugrywala co najwyżej 10% odpowiedz

WETERAN - 9 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: I tacy właśnie jesteśmy: zadęcie i nadęcie, a kiedy trzeba się zmierzyć z realiami - smutek wielki. Piłkarz jest wart tyle, ile ktoś chce naprawdę za niego zapłacić. A idzie tam, gdzie najlepiej zarobi w kontrakcie indywidualnym. I tyle.

Chciał odejść - odchodzi. Kilka milionów dolarów to całkiem niezła suma. I dla niego, i dla klubu. odpowiedz

Japa - 42 minuty temu, *.chello.pl Jest !!! Super najlepsza wiadomość w tym roku !!! Kto by pomyślał ze zapłacą tyle za szkiełko :)) W siną dal w sina dal ..... $$$ odpowiedz

Szpilordzik - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Takim zawodem jest właśnie piłkarz. .. trudno szkoda ale damy rade. Powodzenia dla Jarka odpowiedz

zapaLony kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl dobry grajek ale niestety ma szklane nogi.podatny na kontuzję odpowiedz

Jarfer - 1 godzinę temu, *.47.21 Chyba dobrze. Jakiś nowy w jego miejsce odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Ciekawe kogo sprowadza za Jarka? odpowiedz

RR - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powodzenia Jarek!!

Dla mnie zawsze byłeś i będziesz kocurem!! odpowiedz

Dublet 2020. - 1 godzinę temu, *.chello.pl BŁĄD. WIELKI BŁĄD!!! odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl i dobrze, facet zarobi, klub też, jak na obecną sytuację to super. odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl @oLaf: Jakie zarobi Kolego??? Te pieniądze to ochłap, a Ty jeszcze się cieszysz?



Mnie już nie dziwi, że budowa kadłuba okrętu budowanego 15 lat tez okazała się "sukcesem". Ja pierdole.... odpowiedz

oLaf - 32 minuty temu, *.vectranet.pl @Wolfik: ochłap, pewnie ... tylko za gościa co miał poważne problemy z sercem i kręgosłupem i cholera wie czym jeszcze.... przecież nawet na jesieni to średnio grał po 30 minut w meczu żeby nie złapać kontuzji...24 latek... wg. mnie wyciągneliśmy maxa na fajnego ale szklanego napastnika. odpowiedz

gh - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Piszecie "Jak informuje Przegląd Sportowy" (który pisał nieprawdę), a dajecie tweeta Janka? odpowiedz

