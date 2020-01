Rusza projekt Legia Sailing Schools

Piątek, 10 stycznia 2020 r. 07:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W lutym działalność rozpocznie szkółka dla młodych żeglarzy Legii Warszawa. Projekt Legia Sailing Schools działać będzie na zasadzie umowy partnerskiej z Fundacją Legia Soccer Schools. Zajęcia w szkółkach żeglarskiej Legii prowadzone będą dla dzieci od 6. roku życia, w planach jest również organizacja półkolonii na Zalewie Zegrzyńskim dla dzieci od siedmiu lat.



"Do projektu Legia Sailing Schools dojrzewaliśmy od momentu reaktywacji sekcji żeglarskiej Legii Warszawa, do której doszło na stulecie Klubu w 2016 roku. Daliśmy sobie trzy lata na nabranie rozpędu, w tym czasie ścigaliśmy się w gronie żeglarzy, którzy budowali obecną jakość Sailing Legia. Zdobywamy medale mistrzostw Polski, startujemy w regatach najwyższej rangi jak czempionaty świata i Europy oraz w Żeglarskiej Lidze Mistrzów. Ruszamy z Legia Sailing Schools by propagować żeglarstwo, jeden z najczystszych, najpiękniejszych sportów. Rozpoczniemy od półkolonii, które poprowadzimy w naszej bazie nad Zalewem Zegrzyńskim. Te letnie kursy będą stanowiły formę naborów. Najzdolniejsze dzieci i te najbardziej chętne zaprosimy na treningi regatowe. Wierzymy, że w ciągu kilku lat będzie głośno o wynikach naszych wychowanków" - powiedział Jakub Pawluk, prezes Legia Sailing Schools oraz żeglarz Legii, który w roku 2019 zdobył złoty medal mistrzostw Polski w klasie 505, a w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej wywalczył z Legią drugie miejsce i kwalifikację do Żeglarskiej Ligi Mistrzów.



Po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio, do programu szkolenia Legia Sailing Schools, ma dołączyć także Zofia Klepacka, powiększając sekcję o windsurfing. Start zapisów do Legia Sailing Schools już od połowy lutego 2020 r.