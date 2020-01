W ćwierćfinale PP z HydroTruckiem Radom

Piątek, 10 stycznia 2020 r. 13:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

HydroTruck Radom będzie rywalem Legii w 1/4 finału Pucharu Polski - mecz zostanie rozegrany w czwartek, 13 lutego o godzinie 18:00 w Arenie Ursynów. Zwycięzca meczu dwa dni później zmierzy się ze Startem Lublin lub Anwilem Włocławek. Przed losowaniem rozstawione były trzy najwyżej sklasyfikowane drużyny EBL - Stelmet Enea BC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Start Lublin oraz gospodarz turnieju - Legia Warszawa. W sezonie 2018/19 trofeum zdobyła drużyna BM Slam Stali Ostrów Wlkp., która w finale pokonała Asseco Arkę Gdynia 77:74. W konkursie wsadów triumfował zawodnik Legii, Mo Soluade.



Ćwierćfinały:

13.02 (CZ) g.18:00 Legia Warszawa - HydroTruck Radom

13.02 (CZ) g.20:30 Start Lublin - Anwil Włocławek

14.02 (PT) g.18:00 Stelmet Enea BC Zielona Góra - Trefl Sopot

14.02 (PT) g.20:30 Polski Cukier Toruń - Asseco Arka Gdynia



Półfinały:

15.02 (SO) g.15:00 Legia Warszawa/HydroTruck Radom - Start Lublin - Anwil Włocławek

15.02 (SO) g.19:00 Stelmet Enea BC Zielona Góra/Trefl Sopot - Polski Cukier Toruń/Asseco Arka Gdynia



Finał: 16.02 (ND) g.18:00