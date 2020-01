W tym tygodniu kibice Legii Bielan i Łomianek odwiedzili najmłodszych pacjentów Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci SPZOZ, przy ulicy Mikołaja Kopernika. Legioniści wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, przekazali dzieciakom pluszowe maskotki.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.ALTER.NET PIEKNIE :)

Oby wiecej takich akcji :) odpowiedz

Typek - 4 godziny temu, *.7.42 Patrze na te dzieci ze zdjęcia to jak bym widział swojego synka. Dziękóweczka mordeczki! odpowiedz

Lukaszbielany89 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Piłkarze mogli by odwiedzić dzieciaczki odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.