Trening

Mocny start

Sobota, 11 stycznia 2020 r. 08:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór drużyna Legii przeprowadziła pierwszy trening po urlopach. 27 zawodników stawiło się na bocznym boisku pod balonem i ćwiczyło blisko 2 godziny. Jak na początek zajęcia były nadspodziewanie długie i wymagające. W treningu nie wziął udziału Jarosław Niezgoda, który już szykuje się do podróży za ocean. Nieobecny był także Dominik Nagy - Węgier jesienią dużo stracił w oczach sztabu szkoleniowego i klub chce go sprzedać. Wiosnę 24-latek ma spędzić na wypożyczeniu w greckim Panathinaikosie. Wśród trenujących zabrakło także Luquinhasa, a powodem jego absencji jest choroba. Brazylijczyk był tego dnia przy Łazienkowskiej, ale tuż przed treningiem opuścił stadion.





Fotoreportaż z treningu - 37 zdjęć Woytka



- Po trzytygodniowej przerwie możemy sobie pozwolić na cięższe treningi, by nadrobić małe zaległości. Mieliśmy badania i każdy wie, na jakim jest etapie. Przed nami okres ciężkiej pracy, by poprawić założenia taktyczne, fizyczne i indywidualnie popracować. Ja to lubię. Jedziemy do Turcji by ciężko pracować. Sprawdzałem, że pogoda jest bardzo dobra, więc na treningach złapiemy trochę witaminy D. Trzy tygodnie razem to nie jest krótki czas, ale będziemy tam wspólnie i będzie czas żeby poprawić mankamenty i zżyjemy się jako zespół - mówi Paweł Wszołek.







Największe zainteresowanie przybyłych dziennikarzy zwrócił najnowszy nabytek Mateusz Cholewiak. - Fajnie, że jadę z drużyną na obóz, bo będę mógł lepiej poznać każdego z chłopaków. Zgranie i wkomponowanie do drużyny od początku przygotowań jest dla mnie bardzo ważne. Przyszedłem tutaj rywalizować. Tutaj są świetni piłkarze i przyszedłem spróbować się na ich tle. Nie składam broni, walczę o miejsce w składzie. Gdy byłem w Stali Mielec przyszedł do nas Radek Majecki i pomagałem mu wkomponować w szatnię. Teraz było odwrotnie, to Radek mnie przywitał, wprowadził do szatni i za to mu dziękuję - mówi Cholewiak.



W piątek zabrakło jeszcze Vamary Sanogo, który kończy rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego oraz Piotra Pyrdoła. Ten drugi pojedzie jednak z zespołem do Turcji, bo wieczorem klub oficjalnie potwierdził pozyskanie 20-latka z ŁKS-u Łódź.



Na początek trener przygotowania fizycznego Łukasz Bortnik podzielił zawodników na trzy grupy, które wykonywały różne ćwiczenia w przy liniach bocznych boiska i następnie na gwizdek przebiegały na kolejną stację. W tym czasie indywidualnie trenowali Artur Jędrzejczyk i William Remy, którzy wracają do pełnej dyspozycji po urazach. Po blisko 45 minutach zawodnicy przeszli do typowych zajęć z piłkami, a ich poczynaniom przyglądał się z boku prezes Dariusz Mioduski. Właściciel klubu przez kilka minut rozmawiał z trenerem Aleksandarem Vukoviciem.







Na zgrupowanie do Belek poleci trzech młodych zawodników, którzy w ostatnich miesiącach wielokrotnie trenowali z jedynką, ale teraz powalczą o stałe miejsce w kadrze pierwszego zespołu. Są nimi Ariel Mosór, Radosław Cielemęcki i Nikodem Niski - jesienią na tyle wyróżniali się w trzecioligowych rezerwach, że teraz otrzymali poważną szasnę na pokazanie swoich możliwości. - Młody zawodnik musi się "rozpychać" i byc pewnym siebie, bo nie jest łatwo wchodzić do zespołu. Oczywiście my starsi zawsze pomagamy. W Legii mamy wielu młodych utalentowanych piłkarzy, którzy są super ludźmi poza boiskiem, co jest bardzo ważne - mówi Paweł Wszołek.



W drugą stronę powędrowali natomiast Ivan Obradović i Salvador Agra, którzy wiosną nie znajdą się w kadrze zespołu Vukovicia.







Głównym elementem treningu były gierki na utrzymanie i na cztery bramki. Trenerzy liczyli podania wymienione między piłkarzami i przegrani musieli wykonywać pompki. Gdy wydawało się, że zajęcia dobiegają końca sztab nakazał jeszcze graczom wykonać całą serię biegów interwałowych. Zawodnicy byli podzieleni na kilka grup, z których każda biegała w innym tempie w zależności od aktualnej dyspozycji. - Wszystko jest przemyślane i przygotowane przez sztab ludzi. Trenerzy pytają nas na bieżąco jak się czujemy. Nie jest tak, że każdego dnia musimy przebiec określoną odległość. Zależne jest to od samopoczucia - trenerzy wiedzą co robią, co widać po dzisiejszym treningu - komentował Wszołek.



Zespół wyruszy do Turcji w sobotę po godzinie 9, a do Antalyi dotrze późnym popołudniem (przesiadka w Stambule). Przygotowania pełną parą ruszą w niedzielę. W Belek zespół ma zaplanowanych 6 sparingów. Z czterech z nich klub ma przeprowadzić transmisje. My zapraszamy do śledzenia naszych codziennych raportów z Turcji i tekstowych relacji ze wszystkich spotkań "Wojskowych".



Kadra na zgrupowanie w Turcji:



Bramkarze (4): Radosław Cierzniak, Radosław Majecki, Cezary Miszta, Wojciech Muzyk



Obrońcy (10): Inaki Astiz, Mateusz Cholewiak, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Ariel Mosór, Nikodem Niski, Luis Rocha, William Remy, Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska



Pomocnicy (12): Andre Martins, Domagoj Antolić, Cafu, Radosław Cielemęcki, Walerian Gwilia, Michał Karbownik, Kacper Kostorz, Arvydas Novikovas, Mateusz Praszelik, Piotr Pyrdoł, Marko Vesović, Paweł Wszołek



Napastnicy (3): Jose Kante, Luquinhas, Maciej Rosołek



* Vamara Sanogo będzie rehabilitował się w Polsce.





Fotoreportaż z treningu - 37 zdjęć Woytka