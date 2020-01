Terminy meczów z Rakowem i Jagiellonią

Piątek, 10 stycznia 2020 r. 14:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po meczu z ŁKS-em, który 9 lutego piłkarze Legii rozegrają przy Łazienkowskiej, nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie z Rakowem. To rozegrany zostanie w sobotę, 15 lutego o 20:00 w Bełchatowie. Znany jest także termin meczu 23. kolejki ekstraklasy - spotkanie przy Ł3 z Jagiellonią odbędzie się 22 lutego o 17:30.



Terminarz meczów Legii:

09.02.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - ŁKS Łódź

15.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa

22.02.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



Więcej w działach:

Terminarz Legii

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.