Kacper Wełniak został zawodnikiem Wigier Suwałki. 19-letni napastnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku. Wełniak do tej pory występował w rezerwach Legii Warszawa. W trwającym sezonie zagrał w dziesięciu meczach I grupy III ligi, w których zdobył cztery bramki.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Japa - 33 minuty temu, *.chello.pl Ogórek odpowiedz

bronek49 - 46 minut temu, *.chello.pl statystyka wcale nie taka zła czy Legia znowu nie popełnia blędu odpowiedz

Kle - 21 minut temu, *.vectranet.pl @bronek49: może i tak, ale jeśli nie miał kontraktu zawodowego i wypali w Wigrach to wtedy będzie wielbłąd (bo co nam z ekwiwalentu szkoleniowego, dla nas to frytki) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.