Nagy zostanie wypożyczony do Panathinaikosu

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk ze sport.pl, Dominik Nagy zimą zostanie wypożyczony do greckiego Panathinaikosu Ateny. Zawodnik nie wziął już udziału w pierwszym treningu stołecznego zespołu w 2020 roku, który odbył się w piątek. W obecnym sezonie węgierski pomocnik zagrał w 17 meczach Legii, w których zdobył jedną bramkę. Po raz ostatni mogliśmy go oglądać na boisku 28 września w przegranym spotkaniu z Lechią Gdańsk. Wówczas spędził na murawie tylko 45 minut.

Feihu - 39 minut temu, *.inetia.pl No to za takie pieniążki to teraz chyba jakiegoś Teodorczyka powinni wziąć albo Boruca żeby utrzymać, przecież to jest niemożliwe co tu się dzieje. Swoją droga od czasu Choto, to my nie mamy defensywki, później cyrk, a z akademii to w ogóle jakiś stoper wyszedł w obecnym wieku? Chyba Żewlakow... odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.mm.pl Nie wiem, czy kiedykolwiek się ogarnie. Mógłby być drugim Ondriejem Dudą ale wolał balować (jak opisywało jego pozaboiskowe "występy" kilku Kolegów). Może na kolejnym wypożyczeniu zmądrzeje, choć wątpię. odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.as43234.net Żegnam bez żalu... odpowiedz

Lukasz323 - 2 godziny temu, *.plus.pl @grzesiek Legia chciała za niego 1,5 mln euro ,mysle ze jakby był ktos chetny to by go sprzedali.Moze zmiana otoczenia mu pomoże odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Piłkarz zdolny, z świętną lewą nogą, szkoda że zbyt krnąbrny. Powinniśmy go sprzedać, a nie wypożyczać. Już jedną szansę miał, którą zmarnował. No ale jak widać kucharski nie uczy się na błędach. odpowiedz

Lukasz323 - 2 godziny temu, *.plus.pl @SPUTNIK44 Nie gratis to by było za proste, za normalne ,pewnie bedzie mu Legia płacić.

Nagy dzieki i powodzenia, miło było poznac,uwazam Cie za ,,normalnego" -pozdrawiam. odpowiedz

NAGY - 2 godziny temu, *.plus.pl Wydawało się, że to taki drugi Duda, a może nawet mniej chimeryczny. Ale ostatecznie Ondrej dużo lepszy. Bez żalu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Negocjacje były burzliwe. Nagy oczekiwał 5 skrzynek trunku na tydzień, w końcu stanęło na 3... odpowiedz

Hg - 24 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: spieprzaj dziadu odpowiedz

WuPe - 2 godziny temu, *.net.pl Typ wakacyjnego chłopaka - w Grecji jak znalazł! odpowiedz

W siną dal... - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda ze nie transfer definitywny bo tego partacza i lenia nie da sie oglądać... odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.mm.pl jakby nie było awans, i to bardzo duży ! Co by nie mówić Panathinaikos to mega drużyna z bardzo bogatą historią, a liga grecka na pewno jest lepsza niż nasza. odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl A zapłacą chociaż za to czy tradycyjnie u nas gratis? odpowiedz

