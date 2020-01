Oficjalnie

Pyrdoł zawodnikiem Legii

Piątek, 10 stycznia 2020 r. 22:53 Wiśnia, źródło: Legia.com

W piątkowy wieczór Piotr Pyrdoł podpisał z Legią 2,5-letni kontrakt z opcją jego przedłużenia. Zawodnik dołączył już do drużyny i niebawem wyleci razem z nią na zgrupowaniu do Belek w Turcji. 20-latek będzie grał w stołecznym klubie z numerem 31.



Pyrdoł dotychczas grał w ŁKS-ie Łódź. W swoim debiutanckim sezonie na boiskach Ekstraklasy wystąpił w 10 meczach i zdobył jedną bramkę. Zaliczył również dwa występy w Pucharze Polski. Pyrdoł na co dzień gra na pozycji skrzydłowego.