29 zawodników leci do Turcji

Aleksandar Vuković zabiera ze 29 zawodników na trzytygodniowe zgrupowanie do Turcji. Rozpocznie podróż w sobotę po godzinie 9, a do Antalyi dotrze późnym popołudniem (przesiadka w Stambule). Przygotowania pełną parą ruszą w niedzielę. W Belek zespół ma zaplanowanych 6 sparingów. Z czterech z nich klub ma przeprowadzić transmisje. Na pokładzie zabraknie Vamary Sanogo, który przechodzi jeszcze rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego. Kadra na zgrupowanie w Turcji: Bramkarze (4): Radosław Cierzniak, Radosław Majecki, Cezary Miszta, Wojciech Muzyk Obrońcy (10): Inaki Astiz, Mateusz Cholewiak, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Ariel Mosór, Nikodem Niski, Luis Rocha, William Remy, Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska Pomocnicy (12): Andre Martins, Domagoj Antolić, Cafu, Radosław Cielemęcki, Walerian Gwilia, Michał Karbownik, Kacper Kostorz, Arvydas Novikovas, Mateusz Praszelik, Piotr Pyrdoł, Marko Vesović, Paweł Wszołek Napastnicy (3): Jose Kante, Luquinhas, Maciej Rosołek

Mirunio - 9 minut temu, *.centertel.pl Jeden napastnik,pora obudzić się ze snu zimowego Panie prezesie. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 53 minuty temu, *.perfecteline.pl paorzebny na gwałt napastnik, skrzydlowy, srodkowy obrońca i srodkowy pomocnik w przypadku odejscia Cafu. Czemu nie analizuja rynku. ..... Vladimir Weiss, Nemanja Nikolics,Ondrej Mazuch, Roman Murtazaev, Víctor Rodríguez,Richard, Cheikh N'Doye,Younousse Sankharé i wiele innych darmowych graczy którzy dadzą dużą jakość odpowiedz

Kostek - 57 minut temu, *.vectranet.pl To oznacza że Sanogo dalej nie jest gotowy do gry ? Czyli zostajemy z jednym napastnikiem... dość ryzykownie odpowiedz

Browar - 1 godzinę temu, *.mm.pl Luquinhas napastnik?? To by było dobre :) odpowiedz

