Legia II rozegrała sparing wewnętrzny

Sobota, 11 stycznia 2020 r. 21:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Druga drużyna Legii wznowiła kilka dni temu treningi. Zanim jednak zmierzy się z innymi rywalami, zaplanowano grę wewnętrzną 2x25' z udziałem graczy z kadry "dwójki" oraz niektórych graczy zespołu juniorów starszych. W sparingu zagrali również Ivan Obradović oraz Dominik Nagy. Do przerwy prowadzili "zieloni" po goli Orlika, jednak w drugiej odsłonie dwa gole dla "bordowych"(po asystach Obradovicia i Neumana) zdobył Nagy, a wynik na 3-1 ustalił Łukasz Zjawiński, dobijając uderzenie Neumana.



Legia II: "Zieloni" 3-1 (0-1) "Bordowi"

Gole:

0-1 25 min. Kamil Orlik (rzut karny po zagraniu ręka)

1-1 40 min. Dominik Nagy (as. Ivan Obradović)

2-1 47 min. Dominik Nagy (as. Mikołaj Neuman)

3-1 50 min. Łukasz Zjawiński (dob. strz. Mikołaja Neumana)



Strząły (celne): "Zieloni" 9 (5) - "Bordowi" 9 (4)



"Zieloni" : Gabriel Kobylak - Dawid Barnowski*, Radosław Pruchnik, Mateusz Grudziński, Ivan Obradović - Dominik Nagy, Łukasz Łakomy, Kacper Gościniarek*, Patryk Pierzak*, Mikołaj Neuman - Łukasz Zjawiński.



"Bordowi": Kacper Tobiasz - Piotr Cichocki, Jegor Matsenko*, Kamil Rokosz*, Patryk Konik - Kamil Orlik, Michał Mydlarz, Aleksander Waniek, Gabor Grabowski*, Filip Sobiecki - Szymon Włodarczyk*

Trener: Piotr Kobierecki, II trener: Tomasz Sokołowski, tr. bramkarzy: Maciej Kowal