Legia w Turcji

Belek: Zgrupowanie rozpoczęte

Niedziela, 12 stycznia 2020 r. 11:06 Hagi, źródło: Legionisci.com

Cała sobota upłynęła drużynie Legii na podróży do Turcji. "Wojskowi" wyruszyli do Belek z lotniska Chopina już po godzinie 9 rano. Następnie mieli przesiadkę w Stambule i do Antalyi doatrli po godzinie 18 miejscowego czasu, a więc tuż po zachodzie słońca (w Turcji należy przestawić zegarki o dwie godziny do przodu). Ostatnim etapem podróży było 30 km autokarem do Belek i zameldowanie się hotelu Cornelia De Luxe, w którym zespół będzie przebywał przez najbliższe 10 dni.



Pierwszy trening sztab szkoleniowy zaplanował na niedzielny poranek. O godzinie 10:30 drużyna stawiła się na jednym z dwóch boisk Cornelia Sports Center, które jest oddalone od hotelu o 4 km. Bardzo dobre pierwsze wrażenie zrobiła murawa. Zespół ma też na miejscu do dyspozycji całe zaplecze i szatnie.



Zajęcia rozpoczęły się krótkiej odprawy Aleksandara Vukovicia na murawie i przebieżki wokół boiska. W treningu wziął udział Luquinhas, który w piątek nie trenował. Następnie było doskonalenie przyjęcia i podań po ziemi na małej odległości.







Następnie zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy i grali w dziadka. W tym czasie indywidualnie ćwiczyli Artur Jędrzejczyk i William Remy - po krótkich ćwiczeniach z piłkami przeszli do treningu biegowego.



Jak to zwykle bywa na zimowych zgrupowaniach obowiązkowym punktem są interwały. Gdy część zawodników pokonywała kolejne okrążenia wokół boiska, pozostali rozgrywali gierkę na skróconym polu gry. Potem następowała zmiana grupy i w ten sposób wszyscy wykonali zaplanowaną przez sztab pracę.



Po godzinie zajęć niebo rozchmurzyło się i piłkarze mogli uzupełnić witaminę D. To chyba pomogło Jose Kante, który w trakcie gierki zdobył bramkę efektowną przewrotką.





Wkrótce więcej informacji i więcej zdjęć!