Belek: Popołudnie na siłowni

Drugie niedzielne zajęcia legionistów przebywających w Turcji odbyły się w hotelowej siłowni. Zawodnicy uczestniczyli w nich w dwóch grupach, a nad całością pracy czuwał trener przygotowania fizycznego Łukasz Bortnik . Zanim piłkarze przeszli do ćwiczeń na sprzętach rozgrzewali się w innej sali. Dziennikarze przez kilkanaście minut mieli możliwość obserwowania pracy "Wojskowych" - poniżej możecie obejrzeć nasze zdjęcia. Kolejne dwie jednostki treningowe zostały zaplanowane na poniedziałek. fot. Hagi / Legionisci.com

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.