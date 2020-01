Victoria Solec nad Wisłą 3-13 Legia Warszawa

W rozegranym dziś w Solcu nad Wisłą spotkaniu 7. kolejki futsalowej II ligi, zawodnicy Legii zanotowali kolejną wygraną i są jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach. Do przerwy Legia prowadziła 9-2, a po zmianie stron jeszcze powiększyła swoją przewagę, ostatecznie zwyciężając 13-3. Po trzy gole strzelili Mariusz Milewski oraz Adam Grzyb. Zaplanowany na najbliższy weekend mecz w Podkowie Leśnej, zostanie przełożony na inny termin. Najbliższe spotkanie legioniści rozegrają 28 stycznia. Victoria Solec nad Wisłą 3-13 (2-9) Legia Warszawa Bramki dla Legii: Adam Grzyb 3, Mariusz Milewski 3, Mateusz Gliński 2, debiutant 2, Bartłomiej Świniarski, Kamil Wąchocki, Kamil Hernik

