Transfery: Nagy, Szymański, Świerczok

Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. 23:03 źródło: sdna.gr, przegladsportowy.pl

Dominik Nagy nie rozpoczął nawet przygotowań z pierwszą drużyną Legii, ostatnie dni trenował w rezerwach, a w poniedziałek poleciał do Aten i ma zostać wypożyczony na pół roku do Panaithinaikosu.



Działacze z Łazienkowskiej chcieli wypożyczyć z Achmata Grozny Damiana Szymańskiego, ale zawodnik zdecydował się na inny kierunek i podobnie jak Nagy we wtorek przejdzie testy medyczne w Atenach, tyle że w AEK-u.



Wkrótce Jarosław Niezgoda powinien podpisać kontrakt z Portland Timbers i stołeczny klub poszukuje napastnika. Coraz mniejsze szanse są na to, że zostanie nim Łuaksz Świerczok. Łudogorec Razgrad nie chce wypożyczyć napastnika, a sprzedać do za 1,25 mln euro, a na to stołecznego klubu nie stać.