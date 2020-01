Grupa OFMC podsumowała miniony rok

"Drodzy Kibice, naszym głównym celem jest krzewienie pamięci historycznej oraz popularyzacja wartości patriotycznych wśród kibiców Legii Warszawa. Przed laty udało nam się wzbudzić w legijnym środowisku zainteresowanie Powstaniem Warszawskim, niemniej w ciągu roku jest mnóstwo innych ważnych rocznic, które są warte naszej pamięci i jej propagowania." - informują kibice zrzeszeni w grupie Old Fashion Man Club w podsumowaniu roku 2019, które prezentujemy poniżej:



W niniejszym sprawozdaniu z 2019 roku chcielibyśmy wszystkim przybliżyć akcje, w których braliśmy udział oraz zachęcić Was do aktywnego wspierania wszystkich wydarzeń patriotycznych, w których delegacja kibiców Legii Warszawa bierze udział.



Zaczynając od stycznia – co roku spotykamy się w okolicach 22 stycznia, aby uczcić pamięć Powstańców Styczniowych. Na Powązkach Wojskowych, w specjalnej kwaterze poświęconej największemu narodowemu zrywowi, złożyliśmy legijny wieniec. - relacja i zdjęcia



Kolejny miesiąc to kolejne wydarzenie warte upamiętnienia. 1 lutego obchodziliśmy 75. rocznicę słynnej Akcji „Kutschera”, spektakularnego zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę SS na dystrykt warszawski, zwanego "katem Warszawy". Delegacja kibiców Legii Warszawa odpaliła symboliczny znicz przy miejscu pamięci Bohaterów akcji w Alejach Ujazdowskich. - relacja i zdjęcia



W marcu co roku obchodzimy również imieniny Józefa Piłsudskiego, czyli słynne „Józefinki” 19 marca. Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, uważamy za ojców Niepodległości, dlatego święto to obchodzimy z należytym rozmachem. Pod pomnikiem Marszałka w Alejach Ujazdowskich złożony został legijny wieniec oraz zapalone zostały znicze. - relacja i zdjęcia



Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Podczas upamiętniania tego wydarzenia co roku odbywamy tradycyjny spacer po Powązkach Wojskowych, zaczynając od złożenia wieńca kibiców Legii w Dolince Katyńskiej, następnie zapalając legijne znicze na Kwaterze „Ł” (słynna „Łączka”) oraz pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę smoleńską. - relacja i zdjęcia





W rocznicę największego i najważniejszego wydarzenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego złożyliśmy również 11 wieńców w następujących miejscach: w Parku Dreszera przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944”, przy pomniku Stefana Roweckiego „Grota”, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, na Powązkach Wojskowych przy pomnikach: Gloria Victis, Batalionu Zośka i żołnierzy NSZ, przy pomniku Polegli-Niepokonani i wreszcie na Kopcu Powstania Warszawskiego - oraz jeden wieniec dzień wcześniej na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstania Warszawskiego podczas Apelu Poległych.



Ponadto zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci w różnych rejonach Warszawy.

Sierpień to nie tylko upamiętnienie Powstania Warszawskiego i Powstańców Warszawy, ale również rocznica Bitwy Warszawskiej przypadająca na 15 sierpnia. Tego dnia złożony został legijny wieniec pod pomnikiem Warszawskich Orląt na Powązkach Wojskowych, a nasze charakterystyczne znicze zapłonęły także w Ossowie i Radzyminie. - relacja i zdjęcia



Na przełomie sierpnia i września w związku ze Świętem Solidarności oraz 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej – na warszawskim Żoliborzu delegacja kibiców Legii zapaliła znicze przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy pomnikach Osadników Kresowych i Najmłodszych Żołnierzy Powstania Warszawskiego. - relacja i zdjęcia



Pozostając w klimatach pierwszych dni września 1939 roku, 17 września reprezentacja kibiców Legii upamiętniła wszystkich poległych na Wschodzie z rąk rosyjskiej Armii Czerwonej. W tę tragiczną w historii Polski rocznicę przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na dawnym Placu Muranowskim złożony został herbowy wieniec i zapalone zostały tradycyjne znicze. - relacja i zdjęcia



Początek października to dla Warszawiaków wyjątkowo bolesna rocznica w dziejach naszej Ojczyzny. Dokładnie 2 października 1944 roku zakończone zostały walki Powstania Warszawskiego, po 63 dniach heroizmu i marzeń o wolnej Warszawie, wolnej Polsce. Tego dnia wieniec legijny został złożony na gruzach dawnej Warszawy – Kopcu Powstania Warszawskiego, gdzie upamiętnieni zostali nie tylko Powstańcy, ale również ludność cywilna. - relacja i zdjęcia





29 października kibice Legii zapalili znicze pod Kolumną Zygmunta. Mało kto wie, ale tego dnia 1611 roku odbył się Hołd ruski – car rosyjski Szujski bił poddańcze pokłony na Zamku Królewskim. Jedynym pośrednim upamiętnieniem sukcesów króla Zygmunta III jest jedna z tablic na Kolumnie Zygmunta z tekstem po łacinie, dzięki której fakt ten przeoczyli nie znający jej, wiernopoddańczy Moskwie polscy komuniści. - relacja i zdjęcia





W zeszłym roku obchodziliśmy również 101. rocznicę odzyskania Niepodległości. Podczas najważniejszego święta narodowego delegacja kibiców Legii złożyła dwa wieńce – przy pomnikach Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w Alejach Ujazdowskich. Oprócz tego na Powązkach Wojskowych i Starych Powązkach zapalonych zostało kilkanaście zniczy, upamiętniających ważne osoby oraz wydarzenia w dziejach naszego kraju. Legijny znicz tradycyjnie również zapłonął na grobie Romana Dmowskiego na warszawskim Bródnie. - relacja i zdjęcia



W listopadzie obchodzimy również inne ważne święto ściśle związane z odzyskaniem Niepodległości. Dokładnie 22 listopada odbyła się zwycięska Obrona Lwowa. Kamień milowy w scalaniu porozbiorowych ziem polskich. Tego dnia legijne znicze zapłonęły przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie spoczywa jeden z anonimowych Obrońców tego Arcypolskiego Miasta. - relacja i zdjęcia



W związku z tą samą rocznicą w trakcie obchodów Dni Lwowa w Warszawie - podczas rozgrywanego na Łazienkowskiej Turnieju Legia CUP 2019 z udziałem Pogoni Lwów – Prezes lwowskiej Pogoni Marek Horbań przekazał na ręce przedstawiciela OFMC symboliczny Medal Jubileuszowy honorujący wszystkich kibiców Legii Warszawa, którzy w latach 2009-2019 ofiarowali na rzecz podtrzymania działalności Pogoni we Lwowie choćby przysłowiową złotówkę. - relacja i zdjęcia



W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Z tej okazji kibice Legii zorganizowali spacer po Łazienkach Królewskich, zapalając znicze pod znajdującymi się tam pomnikami Bohaterów tego zrywu niepodległościowego: Piotra Wysockiego, Józefa Bema i Maurycego Mochnackiego. - relacja i zdjęcia



Na zakończenie roku zapaliliśmy znicze na Kwaterach Powstańców Wielkopolskich. Powstanie Wielkopolskie, obok Powstania Lwowskiego, jak wtedy nazywano Obronę Lwowa, było drugim zwycięskim Narodowym Zrywem w trakcie walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. - relacja i zdjęcia



Inną formą pomocy kibice Legii wykazali się w ramach akcji: "Narodowe Podziemie - PamiętaMY", zorganizowanej już po raz szósty. W porozumieniu ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kombatanci tej formacji mieli niespodziewanych gości-kibiców, którzy przekazali im przygotowane wcześniej (również przez kibiców) świąteczne paczki wraz z serdecznymi życzeniami od całej Legii z okazji Świąt Bożego Narodzenia. - relacja i zdjęcia



W ciągu całego roku złożyliśmy 17 wieńców, odpaliliśmy ponad 50 zniczy oraz przygotowaliśmy kilkanaście świątecznych paczek dla kombatantów, wydając na wszystko ponad 12 tys. złotych.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie – zarówno materialne, fizyczne (poprzez obecność na różnych rocznicowych wydarzeniach) oraz duchowe. Z roku na rok staramy się zwiększać świadomość Legionistów o historii naszego kraju oraz szerzyć postawy patriotyczne.



