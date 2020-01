Legia w Turcji

Belek: Praca nad wytrzymałością

Wtorek, 14 stycznia 2020 r. 11:17 Hagi, źródło: Legionisci.com

Wtorkowy trening rozpoczął się od dwóch kółek wokół boiska, a następnie mocną rozgrzewkę poprowadzili trenerzy przygotowania fizycznego. - Przez te trzy dni dostaliśmy dawkę mocnych treningów. Może nie były one takie jak w Troi w Portugalii, gdzie każdy schodził wykończony i nie chciało się nic innego robić, ale dawka była porządna - skomentował Mateusz Wieteska.



Fotoreportaż z treningu - 53 zdjęcia Hagiego







Część ćwiczeń wykonywana była bez piłek, ale nie zabrakło także futbolówek np. przy doskonaleniu podań w parach. Następnie odbyła się gierka bez bramek i bez bramkarzy, nie wzięli w niej udziału Artur Jędrzejczyk i William Remy, którym stopniowo zwiększane są obciążenia.



Podczas dwugodzinnych zajęć ne zabrakło klasycznej gierki z bramkarzami, a zajęcia zakończyła seria interwałów, co jest charakterystyczne na tym etapie przygotować.







- Na obozie jest zdrowa rywalizacja o skład, treningi są ciężkie, ale po to tutaj przyjechaliśmy żeby maksymalnie wykorzystać te 19 dni. Starsi zawodnicy bardzo nam pomagają. Dziś byłem w gierce z Igorem Lewczukiem i cały czas mi podpowiadał jak mam się ustawiać i co robić lepiej - ocenił po treningu Kacper Kostorz.



Druga jednostka treningowa odbędzie się po godzinie 17 czasu miejscowego, a w środę legioniści będą mieli jeden trening.



