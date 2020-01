Legia w Turcji

Kostorz i Wieteska: Ciężko pracujemy

Wtorek, 14 stycznia 2020 r. 11:33 Hagi

- Na obozie jest zdrowa rywalizacja o skład, treningi są ciężkie, ale po to tutaj przyjechaliśmy żeby maksymalnie wykorzystać te 19 dni - mówi Kacper Kostorz, a Mateusz Wieteska dodaje: - Chcę jak najlepiej przygotować się do rundy, bo może być lepiej i bardzo bym chciał, żeby tak było, bo mamy dwa trofea do zdobycia. Przez te trzy dni dostaliśmy dawkę mocnych treningów. Może nie były takie jak w Troi w Portugalii, gdzie każdy schodził wykończony i nie chciało się nic innego robić, ale dawka jest porządna. Fajnie tak mocno popracować, bo po to jest ten obóz.



- Jarek Niezgoda to bardzo dobry napastnik, taki lis pola karnego, który potrafi się znaleźć w polu karnym. Na pewno będzie go trochę brakowało, ale nie ma osób niezastąpionych. Jest Jose Kante, Maciej Rosołek, Kacper Kostorz i pewnie jeszcze klub będzie szukał napastnika. Spokojnie, mamy kim grać i jakość na tej pozycji. Nie możemy płakać za Jarkiem, życzymy powodzenia i żeby wiodło się mu jak najlepiej - mówi "Wietes".



Jesienią Kacper Kostorz tylko trzy razy w końcówkach spotkań otrzymał szansę gry od Aleksandara Vukovicia.



- Starsi zawodnicy bardzo nam pomagają. Dziś byłem w gierce z Igorem Lewczukiem i cały czas mi podpowiadał jak mam się ustawiać i co robić lepiej. W ogóle w drużynie nie ma podziału na młodych i starych - podczas obiadu siedzimy wymieszani, jest bardzo dobra atmosfera, wszyscy się szanujemy i lubimy. Jest fajnie. Na początku byłem nieznanym zawodnikiem dla trenerów, ale z czasem zostałem ustawiony na pozycję nr 9. Dobrze się tam czuję, bo zawsze na niej grałem. Cały czas staram się robić swoje i pokazać trenerowi, że zasługuję na szansę. Po odejściu Jarka Niezgody pojawiła się pewna szansa, będę robił wszystko aby ją wykorzystać - mówi Kostorz.