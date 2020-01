Belek: Taktyka w deszczu

Popołudniowe zajęcia na obozie w Belek z założenia są lżejsze i krótsze niż poranne - nie inaczej było we wtorek. Trening trwał ok. 80 minut i jego głównym elementem była taktyka. Zawodnicy byli dzieleni na grupy. Gdy jedna część testowała zwinność bramkarzy, druga uważnie słuchała taktycznych rozwiązań trenera Vukovicia i jego asystentów. Tym razem sztab skupił się na rozgrywaniu piłki w okolicy środkowej linii boiska. Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

Maciek lat 32 - 34 minuty temu, *.chello.pl Śmieszne by bylo jakby Jędza usmiechnal sie zrobil zeza i mijając Mioduskiego rzucił do niego "slyszalem co pan powiedział" hahahaaaaha odpowiedz

Belkibelkibelki kibelki - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja osobiscie nie moge sie doczekac kolejnego vloga z Belek. Ciekawe kogo tym razem podku...ii prowadzący hehe odpowiedz

News⚽️Legia - 3 godziny temu, *.204.37 No I aura jak w Polsce.... i tak samo u mnie na wyspach Królewskich,nastépnym razem lepiej w Londynie zgrupowanie i treningii jest wiele piéknych piłkarskich aren ,obiektów ,hoteli i miejsc wypoczynkowych,napewno ceny przystawne,pomoge w szukaniu i kontaktach..liga tutejsza jest najlepsza na świecie,zawsze pełne trybuny a w extraklapie zawsze hrs 4-4 ekip... odpowiedz

News....poprawka - 3 godziny temu, *.204.37 @News⚽️Legia: a w extraklapie zawsze gra 4-5 drużyn z Londynu... odpowiedz

A co bylo w Afryce? Ty wiesz. - 2 godziny temu, *.chello.pl @News⚽️Legia: podobno na zachod musieli spier...lic najslabsi ktorzy nie dawali rady tutaj. odpowiedz

