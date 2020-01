Mierzejewska otrzyma brązowy medal za ME z 2016 roku

Sztangistka Legii, Aleksandra Mierzejewska otrzyma brązowy medal za wynik osiągięty w dwuboju na Mistrzostwach Europy, które w kwietniu 2016 roku odbyły się w Norwegii. Legionistka uplasowała się wówczas tuż za podium , ale wobec dyskwalifikacji zwyciężczyni tamtych Mistrzostw, Hripsime Churszudjan z Armenii, która została zdyskwalifikowana za naruszenie przepisów antydopingowych, Mierzejewska zostanie ostatecznie sklasyfikowana na miejscu trzecim. Za co otrzyma brązowy medal w kategorii wagowej +75 kilogramów.

