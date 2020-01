Oficjalnie

Nagy wypożyczony do Panathinaikosu

Wtorek, 14 stycznia 2020 r. 22:23 Woytek

W poniedziałek Dominik Nagy poleciał na testy medyczne do Aten. We wtorek Panathinaikos potwierdził, że zawodnik Legii został wypożyczony do końca obecnego sezonu.



Kontrakt Węgra ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.



Do tej pory rozegrał w koszulce z "eLką" na piersi 84 mecze i zdobył w nich 13 bramek. W obecnym sezonie na murawie pojawił się 17 razy i zanotował jedno trafienie (w meczu z ŁKS-em Łódź).