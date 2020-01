Novikovas: Problemy już za mną

Środa, 15 stycznia 2020 r. 10:42 Hagi

W końcówce rundy jesiennej Arvydas Novikovas przedwcześnie musiał opuścić boisko w meczu z Koroną Kielce. Litwin skarżył się na problemy z oddychaniem i jak się okazało musiał po raz drugi w życiu poddać się zabiegowi ablacji serca. - Gdy pierwszy raz miałem ten zabieg, to mogłem biegać dopiero po miesiącu. Teraz po operacji w Warszawie lekarze powiedzieli, że tydzień później mogę już na sto procent trenować. Była już jednak końcówka rundy, więc odpuściłem na dwa tygodnie, a później zacząłem wracać do treningu - mówi Novikovas.





- Tym razem wiedziałem o co chodzi w całej sytuacji, ale stres był większy, bo za pierwszym razem zabieg trwał 30 minut, a teraz ponad godzinę. Było bardzo nieprzyjemnie, bo byłem przytomny, znieczulenie miałem w okolicach pachwiny. Teraz jednak bardzo dobrze się czuję, problemy z sercem już za mną. Nie mam poczucia, że te problemy mogą wrócić - mówi pomocnik stołecznego klubu.