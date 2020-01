Belek: Schematy i taktyka

Ponad 2 godziny trwał środowy przedpołudniowy trening Legii na boisku w Belek. Na dziś sztab zaplanował jedne zajęcia z piłkami, ponieważ jutro zespół rozegra pierwszy sparingowy mecz w tym roku, a rywalem będzie rumuńskie FC Botosani. Spotkanie odbędzie się na boisku Cornelia Sports Center, początek o godzinie 15:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji prosto z Turcji. Fotoreportaż z treningu - 38 zdjęć Hagiego Poza standardowymi elementami treningu tym razem obejrzeliśmy gierki polegające na wymianie podań na małym obszarze gry, które miały kończyć się próbą stworzenia groźnej sytaucji w ataku. W dużej gierce na całej szerokości boiska doszły aspekty taktyczne. Gra była wstrzymywana, a Aleksandar Vuković tłumaczył konkretne założenia, które mają realizować jego podopieczni. Nie zabrakło także serii strzałów z różnych pozycji, a bramkarze doskonalili łapanie dośrodkowań i wznawianie gry z ręki. Po raz pierwszy na pełnych obrotach trenowała dwójka Artur Jędrzejczyk i William Remy . Środowe popołudnie ekipa spędziła na siłowni.

