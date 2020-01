Legia Futsal Biznes Cup

Środa, 15 stycznia 2020 r. 18:58 źródło: Legia Futsal

Futsalowa Legia wraz z Legia Biznes Cup tworzą nowy format rozgrywek - profesjonalną ligę futsalu zrzeszającą firmy biznesowe oraz drużyny indywidualne. Każdy z Was może zagrać z Legią.



Organizatorzy zapewniają:



• Darmowe bilety na mecze Legii Warszawa na własnym stadionie w ramach Ekstraklasy oraz Pucharu Polski;

• Cenne nagrody dla uczestników oraz galę podsumowującą zmagania na koniec sezonu;

• Profesjonalną organizację, obsługę sędziowską i techniczną rozgrywek;

• Niepowtarzalną okazję do wspólnej integracji i nawiązania biznesowych relacji w warunkach sportowej rywalizacji;

• Ubezpieczenie zawodników w zakresie NNW;

• Wodę dla każdej drużyny na każdym spotkaniu;

• Mecze o dogodnej porze w weekendy;

• Statystyki z rozgrywek na stronie Legia.com;

• Obsługę foto oraz video z rozgrywek;

• Ciekawe konkursy dla uczestników i kibiców za pośrednictwem naszych socialmediów.



Obiekt:



Turniej LEGIA FUTSAL BIZNES CUP będzie rozgrywany na hali w Warszawie. Zapewniamy nowoczesny obiekt spełniający najwyższe oczekiwania uczestników. Hala turniejowa będzie posiadać profesjonalne zaplecze oraz boisko spełniające wymogi oficjalnych rozgrywek futsal, na którym gra stanowić będzie wyjątkową przyjemność.



• Wymiary boiska to 42m x 24m;

• Trybuny mogące pomieścić do 250 osób;

• Świetna lokalizacja i dogodny dojazd;

• W pełni wyposażony węzeł sanitarny;

• Boisko o syntetycznym bardzo dobrze sprężynującym podłożu.



INFORMACJE ORGANIZACYJNE



• Zgłoszenia: do 16 lutego 2020 r.

• Miejsce rozgrywek: Warszawa

• Rozpoczęcie rozgrywek: 29 lutego 2020 r.

• Liczba gwarantowanych spotkań: 9-11

• Wpisowe: 2500 PLN netto



• Kontakt:

- mailowy: liga@legia.pl

- telefoniczny: 734 170 186 / 793 098 861



Szczegółowy regulamin każda ze zgłoszonych drużyn otrzyma drogą mailową po zamknięciu zapisów. Zgłoszenia drużyn prosimy składać za pośrednictwem drogi mailowej: liga@legia.pl.