W piątek nabór do sekcji rugby

Środa, 15 stycznia 2020 r. 19:06 Woytek

W piątek, 17 stycznia o godzinie 21:00 na bocznym boisku pod balonem przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się nabór do sekcji rugby stołecznego klubu zarówno do drużyny kobiecej i męskiej. Nabór będzie prowadzony do drużyn młodzieżowych i seniorskich - zapraszamy wszystkich urodzony 2003 roku lub starszych.



Co potrzeba wziąć na pierwszy trening

- woda

- strój sportowy (trenujemy pod balonem, gdzie temperatura jest trochę wyższa niż na zewnątrz)

- Chęci do gr

- kolegów i koleżanki do wspólnej gry



Zajęcia potrwają około 2 godzin. "Do rugby potrzebny jest każdy! Grubszy i chudszy, ale przede wszystkim trzeba mieć chęci. Każdy odnajdzie się na boisku, nie wierzysz? Przyjdź i się przekonaj" - zapraszają organizatorzy.