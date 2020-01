Hołownia wypożyczony do Wisły

Środa, 15 stycznia 2020 r. 22:08 Woytek

Mateusz Hołownia został wypożyczony do Wisły Kraków. Ostatnie 12 miesięcy piłkarz Legii spędził na wypożyczeniu w Śląsku i pierwotnie miał zostać we Wrocławiu do końca sezonu, ale Śląsk zdecydował o skróceniu wypożyczenia. W tym czasie zagrał tylko w 14 meczach ekstraklasowej drużyny i w 4 spotkaniach rezerw wrocławskiego klubu. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.



Do tej pory Hołownia ma na koncie tylko sześć meczów w koszulce z "eLką" na piersi. Debiutował w lipcu 2014 roku gdy trenerem był Henning Berg, a później zagrał w kilku spotkaniach za kadencji Ricardo Sa Pinto.



W Wiśle będzie grał do końca obecnego sezonu.