Życie z pasją: Oktawia Nowacka

Piątek, 17 stycznia 2020 r. 09:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa, Oktawia Nowacka była bohaterką ósmego odcinka programu "Życie z pasją", wyemitowanego na antenie telewizji Trwam. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro opowiedziała m.in. o swoich początkach przygody ze sportem, a także problemach z kręgosłupem, które pojawiły się po przeprowadzce do Łomianek. Jej przeprowadzka z rodzinnego Starogardu Gdańskiego do szkoły w Warszawie miała miejsce w wieku 14 lat.



- Nie ma żadnego mistrza w swoim fachu, który nie przechodziłby przez trudną drogę, nie musiałby zaciskać zębów, nie borykałby się z różnymi problemami czy kontuzjami. To naturalna droga, którą trzeba przejść, żeby coś osiągnąć w sporcie oraz innych dziedzinach życia. (...) Można to nazwać wyrzeczeniami, ale ja tego tak nie traktuję. Jeżeli ma się w życiu jakąś pasję albo cel, do którego się dąży, to ciężkie treningi to jest droga, którą trzeba przejść. W sporcie trzeba się zmęczyć, choć nie zawsze jest przyjemnie - mówi Nowacka.



20-minutowy materiał możecie obejrzeć poniżej.