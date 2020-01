NSŚ: Derby Bejai

Piątek, 17 stycznia 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W większości europejskich krajów, a nawet w Ameryce Południowej, trwają jeszcze przerwy w rozgrywkach, ale są i takie, gdzie gra się cały czas. Na meczu PAOK-u z AEK-iem Ateny gospodarze zaprezentowali pokaz pirotechniczny zarówno na początku spotkania, jak i w drugiej połowie, po zwycięskiej bramce strzelonej z rzutu karnego. Na zapleczu holenderskiej Eredivisie fani De Graafschap zaprezentowali ładną oprawę na niewielkiej części swojej trybuny. Składała się na nią malowana sektorówka podczepiona do dachu, przedstawiająca kibica w kapturze, przyglądającego się szklanej kuli, której dopełnieniem były czaszka i świeczniki, jak również piro odpalone w tle. Całość uzupełnił transparent "Kijk voorvit. Niets is niemanmogelijk!" ("Poszukaj tego. Nic nie jest niemożliwe").



120-lecie Lazio miejscowi kibice świętowali przy okazji meczu z Napoli - najpierw na mieście, a następnie na trybunach, prezentując stosowną kartoniadę. Ta wykonana została w ten sposób, że pod telebimem znajdowała się niewielka sektorówka przedstawiająca klubową koszulkę, a prezentowane na telebimie twarze zasłużonych dla klubu graczy idealnie komponowały się z prezentacją (co najlepiej oddają załączone poniżej filmiki). Ultrasowali także Ultramarines z Bordeaux, a także fani Rody Kerkrade.



Tradycyjnie już zaglądamy do Afryki, gdzie w Maroku bardzo liczne młyny wystawia wiele ekip - nie tylko Wydad i Raja Casablanka, a nawet spore odległości nie przeszkadzają kibicom w zaliczaniu wyjazdów w liczbach czterocyfrowych. Bardzo dobrze w ostatnich dniach pokazali się fani FAR-u Rabat, Moghrebu Tetouan, Ittihadu Tangier czy Hassanii Agadir.

Fani Raji Casablanka podczas środowego wyjazdowego meczu w Tangierze odnieśli się zakazu prezentowania opraw, które nie zostały zgłoszone, a ich treść zaaprobowana przed odpowiednie organy. Ekipa "Eagles 06" zaprezentowała kartoniadę "TIFO", a poniżej niej rozciągnęła transparent "As we want, when we want", jasno pokazujący, że wszelką kontrolę treści i ew. cenzurę mają w dupie. W trakcie meczu odpalili również pirotechnikę.



W Algierii również na trybunach dzieje się sporo i to nie tylko na trybunach obu klubów ze stolicy. Na meczu MC Algier z ES Setif gospodarze zaprezentowali oprawa z transparentem, podwieszaną sektorówką przedstawiającą bramkę i hasło oraz świece dymne w barwach, a później racowisko. Piro masowo lądowało na murawie, w związku z czym sędzia musiał zarządzić przerwę w grze. Tradycyjnie już bardzo dobry, melodyjny doping po stronie "Green Corsairs".



Największe zainteresowanie towarzyszyło jednak drugoligowym derbom w 180-tysięcznej Bejai. W tym portowym mieście działają fani dwóch ekip - MO oraz JSM, dzięki czemu derbowe spotkanie było jeszcze ciekawsze. Z obu stron nie zabrakło choreografii z wykorzystaniem pirotechniki. Przyjezdni kolorowe świece dymne rzucali na murawę. Nie brakowało także przebieżki fanatyków po murawie.



MO Bejaia na derbach z JSM Bejaia:















JSM Bejaia na derbach z MO Bejaia:

























PAOK Saloniki na meczu z AEK-iem Ateny:

























Peristeri Ateny na meczu Ligi Mistrzów z Iberostar Teneryfa:





PAS Giannina na meczu z Panathinaikosem Ateny:





Lazio Rzym na meczu z Napoli:









Napoli na wyjazdowym meczu z Lazio:





Bordeaux na meczu z Olympique Lyon:







Olympique Lyon na wyjazdowym meczu z Bordeaux:





De Graafschap na meczu z FC II Utrecht:











Roda Kerkrade na meczu z MVV Maastricht:









FAR Rabat na meczu z Youssoufia Berrechid:

















Hassania Agadir na meczu Pucharu Konfederacji CAF z San-Pdero:





Ittihad Tangier na meczu z Rają Casablanka:





Raja Casablanka na wyjazdowym meczu z Ittihadem Tangier:













MC Algier na meczu z ES Setif:































Raja Beni Lellal na meczu z Khouribgą:





Moghreb Tetouan na meczu z Ittihadem Tangier:















Ittihad Tangier na wyjazdowym meczu z Moghrebem Tetouan:





Olympic Safi na meczu z Hassanią Agadir:





Kocaelispor na meczu z Payassporem:





Ittihad Tangier na meczu z Rają Casablanka:









Wydad Casablanka na meczu z Hassanią Agadir:













Persebaya Surabaya na meczu z Persis Solo: