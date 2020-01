Legia w Turcji

Belek: Macie liczyć na siebie!

Czwartek, 16 stycznia 2020 r. 10:47 Hagi

Czwartkowy trening przed sparingiem z FC Botosani rozpoczął się od odśpiewania przez cały zespół "Sto lat" dla obchodzącego urodziny fizjoterapeuty Michała Trzaskomy. Później do akcji wkroczył psycholog Michał Dąbski, który współpracuje z Legią od września ubiegłego roku. Szkoleniowcy zorganizowali ciekawą rywalizację, polegającą na tym, by startując z linii pola karnego dojść z zamkniętymi oczami do linii bramkowej.



Zawodnicy próbowali różnych sposobów na trafienie w idealny punkt - na przykład próbowano liczyć kroki, ale... - Liczenie działa tylko do pewnego momentu. Na siebie macie liczyć! - tłumaczył Dąbski. Tych, którzy w końcowej fazie marszu zwalniali lub wykonywali małe kroczki, poprawiano: - Możecie się tylko raz zatrzymać, nie dopracowujemy pozycji, bo wtedy nie ma odwagi - instruował psycholog.



Fragmenty tej małej rywalizacji możecie obejrzeć na poniższym video.







W trakcie zajęć drużyna została podzielona na dwa składy i możliwe, że w takim zestawieniu obejrzymy dziś Legię podczas meczu z Rumunami. W spotkaniu nie zagrają William Remy i Artur Jędrzejczyk, który wczoraj wrócili do zajęć z pełnym obciążeniem.



"Szarzy": Majecki - Stolarski, Wieteska, Lewczuk, Luis Rocha - Novikovas, Gwilia, Andre Martins, Luquinhas, Cholewiak - Kostorz



"Różowi": Cierzniak - Vesović, Astiz, Mosór, Karbownik - Wszołek, Cafu, Antolić, Praszelik (Pyrdoł), Rosołek - Kante



O godzinie 15:00 czasu polskiego na boisku kompleksu Cornelia Sports Center Legia Warszaw rozegra pierwszy zimowy sparing. Rywalem będzie rumuńska drużyna FC Botosani. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji.



