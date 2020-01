Charytatywny koncert na 15-lecie NS-ów

W sobotę, 28 marca Nieznani Sprawcy organizują charytatywny koncert, który odbędzie się w ramach obchodów 15-lecia legijnej grupy ultras. Wszystkie środki, które zebrane zostaną podczas imprezy, zostaną przeznaczone na operację rekonstrukcji ucha i kanału słuchowego Zuzi - córki kibica Legii, na którą fundusze zbierane były również przy okazji wyjazdu do Wrocławia . Impreza urodzinowa NS-ów odbędzie się w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 14 i rozpocznie się o 19:16. Zagrają m.in. Kaczy HG, Dixon37, Małach/Rufuz, Napalm Grupa i Lewy Brd. Informację o biletach na to wydarzenie podamy wkrótce.

