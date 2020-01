Piłkarz o sparingu

Kante: Czuję się tak dobrze jak jesienią

Czwartek, 16 stycznia 2020 r. 19:31 Woytek i Hagi, źródło: Legionisci.com

- Był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Jesteśmy w trakcie przygotowań do rundy, więc każde spotkanie jest dla nas ważne. Uważam, że graliśmy na dużej intensywności i z odwagą. Samo spotkanie nie było łatwe, ale cieszymy się z wygranej - powiedział strzelec dwóch bramek Jose Kante.



- W trakcie przerwy świątecznej mogłem się odpowiednio zresetować, ale miałem nieco obaw, czy nie stracę tego co miałem wcześniej. Cieszę się, że nadal czuję się tak samo dobrze jak jesienią. Na obozie pracujemy bardzo ciężko i dziś dużo biegałem przez te 45 minut.



- Ostatnio trener mówił mi żebym nie wykonywał dodatkowych ćwiczeń z bramkarzami. Żartował żebym nie robił więcej niż potrzeba, bo nie mam już 21 lat.