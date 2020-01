Legia szuka napastnika

Jarosław Niezgoda nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony jako piłkarz Portland Timbers, więc Legia Warszawa nie prowadzi rozmów z potencjalnymi następcami najskuteczniejszego piłkarza w tym sezonie - informuje "Super Express". Transfer Niezgody do USA jest przesądzony, ale do załatwienia pozostały sprawy wizowe. Według informacji gazety stołeczny klub zamierza płacić nowemu napastnikowi maksymalnie 400 tysięcy euro netto rocznie. W artykule pojawia się także nazwisko Petara Škuleticia , którego Legii zaproponowali menedżerowie. 29-latek jest obecnie piłkarzem francuskiego Montpellier, a jego umowa kończy się w czerwcu tego roku. W obecnym sezonie zagrał zaledwie w sześciu spotkaniach i nie zdobył żadnego gola. W poprzednim sezonie było trochę lepiej - w sumie 30 meczów i jedna bramka.

Mądrala - 26 minut temu, *.89.188 To już niech lepiej gra Kostorz, Praszelik i spółka. odpowiedz

marruda - 33 minuty temu, *.orange.pl Oby nie było tak: Niezgoda za 2 tyg. jednak wraca do L. Przez pierwszy miesiąc nie gra bo nadrabia zaległości. Potem się leczy.

..Na koniec odchodzi za 1mln na wschód. odpowiedz

Sputnik 44 - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Jeśli to prawda to nie kupuj panie Pudel nikogo - liczba bramek taka sama, ale tanie będzie. 36 meczów - 1 gol! Drugi Necid q..wa! odpowiedz

Łajka 45 - 10 minut temu, *.chello.pl @Sputnik 44: Po co taniej? Żeby pan Pudel przytulił kolejne pieniądze? odpowiedz

Po(L)ubiony - 51 minut temu, *.chello.pl Nie stać mnie na samochód za 100 tys., kupię wrak za 10, postawię przed chałupą, niech se stoi. Nie jeździ, ale jaki tani! No i 90 tys. zostało w kieszeni! odpowiedz

KibicL - 54 minuty temu, *.vectranet.pl A co to Legia to skup złomu. Z takim bilansem niech go zaproponują np. Barcelonie. Być może nie mają tam odpowiedniej osoby do czyszczenia korków. Legia może czuć się obrażona. odpowiedz

Tomek - 56 minut temu, *.113.189 Z tego co wiem, to Niezgoda nie do końca pomyślne przeszedł testy medyczne i amerykańcy zastanawiają się co dalej. Jakieś badania zlecili dodatkowe odpowiedz

Kibolek - 56 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI sprzatales Polaka kasę wziąłeś, kup Polaka A nie ten zagraniczny szrot odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Z MIODUSKIM za sterami to nie może się udać. Oddać za darmo MIODUSKIEGO. odpowiedz

Matti - 1 godzinę temu, *.plus.pl 30 gier i 1 bramka po prostu kozak odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 1 godzinę temu, *.33.176 Kolejny je.... szrot, drugi obradovic, brawo napastnik co bramek nie strzela. odpowiedz

Lotek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Problem polega na tym, że jak Kante dostanie kontuzji - albo złapie kartki, to nie mamy kim straszyć, ponieważ młodzi (z całym szacunkiem dla nich) nie reprezentują poziomu, który da Legii daną ilość bramek. Widzą o tym wszyscy, więc skupią się na wyłączeniu z gry skrzydłowych czy naszego "brazylijczyka". Co skutkować może znikomą liczbą sytuacji podbramkowych. odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Po co ściągać kolejny szrot? Będzie tak jak z Eudardo. Nie roZumiem filozofii Transferowe, Nie lepiej dac szanse młodym? odpowiedz

