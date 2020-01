Biblioteka legionisty: Miasto noży

Wtorek, 21 stycznia 2020 r. 10:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na naszym rynku ukazuje się naprawdę bardzo niewiele książek związanych z tematyką kibicowską. Jedną z nielicznych, która w ostatnich dniach grudnia zeszłego roku pojawiła się w wybranych księgarniach, jest książka traktująca o środowisku krakowskim, o dość dobrze oddającym tamtejsze zwyczaje tytule - "Miasto noży". Jej autorem jest kibic Cracovii, Wojciech Mucha, który w latach 2003-11 był gniazdowym na stadionie "Pasów".



Całość przedstawiona jest w formie fikcji literackiej. O czym traktuje książka? To historia kibiców, którzy przygotowują się do derbowego spotkania Cracovia - Wisła. Autor przedstawia nam szczegółowo kibiców obu rywalizujących ze sobą krakowskich klubów, których drogi przecinają się każdego dnia. Nastolatkowie zmagają się z codziennymi problemami - aresztem domowym za zbyt późne powroty do domu czy przeszukaniami na mieście ze strony policji. Są też regularne akcje na mieście - jedni "dojeżdżają" drugich, za co niebawem należy spodziewać się odwetu. Jak to w krakowskich klimatach bywa, mało która z "akcji" odbywa się honorowo, a efektem tego są trupy. Całość oczywiście została zmyślona, ale można podejrzewać, że doświadczenie autora było inspirowane doświadczeniami własnymi bądź najbliższych znajomych.



Na derbowy charytatywny mecz kibice przygotowują oprawy, szykują się również zaprzyjaźnione z Wisłą oraz Cracovią ekipy, a mobilizację widać także wśród mundurowych. Zdradzić możemy, że w książce znalazł się mały wątek związany z kibicami Legii - przy okazji podróży Arki i Polonii na mecz do Krakowa, ale o efektach książkowych zmagań pisać nie będziemy. Aby fabuła była bardziej pokręcona, autor wplata zauroczenie jednego z szefów grupy kibicowskiej młodą dziennikarką, która to ma ważny wpływ na losy głównego bohatera.



Książka bardzo mocno przypomina wydaną przez 10. laty przez Michała Buczaka "Krew na stadionach". Oczywiście inni są jej bohaterowie, inne miejsce akcji, ale czyta się ją bardzo podobnie.



Tytuł: Miasto noży

Autor: Wojciech Mucha

Wydawnictwo: Cień Kształtu

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 420



