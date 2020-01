Legia w Turcji

Belek: Nogi coraz cięższe

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 11:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed sparingiem z Dynamem Kijów piłkarze Legii przeprowadzili normalny trening. Po godzinie 10 miejscowego czasu stawili się na boisku Cornelia Sports Center i ćwiczyli przez 1,5 godziny. W zajęciach nie uczestniczył Paweł Wszołek. - Mecz z Dynamem będzie trudniejszy dla nas, ale to tylko kolejny mecz na obozie. My musimy starać się robić na boisku to, nad czym codziennie pracujemy. Nogi są ciężkie, ale tak musi być. Od początku tego sezonu gram na prawej obronie i tak samo jestem ustawiany teraz - mówi Marko Vesović.



Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka



Po rozgrzewce przeprowadzonej przez Łukasza Bortnika na środku boiska, zawodnicy pograli w dziadka na następnie podzieleni zostali na dwie grupy, które rozpoczęły realizowanie schematów taktycznych. Zawodnicy wyprowadzali piłkę od obrony, wymieniali podania i kończyli strzałami na bramkę strzeżoną przez Cezarego Misztę lub Wojciecha Muzyka. Ćwiczone były także stałe fragmenty gry.



W tym samym czasie bramkarze doskonalili piąstkowanie po dośrodkowaniach piłki z bocznych rejonów boiska, które serwował Jan Mucha, a następnie szybko musieli starać się bronić jak zawsze kąśliwe uderzenia Krzysztofa Dowhania.







Treningowy podział sugeruje prawdopodobne składy na dzisiejsze starcie z Ukraińcami. Podział zawodników z pola powinien wyglądać następująco:

1) Stolarski, Remy, Jędrzejczyk, Luis Rocha - Cholewiak, Cafu, Andre Martins, Praszelik, Pyrdoł - Kostorz

2) Vesović, Wieteska, Lewczuk, Karbownik - Novikovas, Gwilia, Antolić, Luquinhas, Rosołek - Kante



Początek sparingu o godzinie 15 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!.