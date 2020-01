Sparing: Legia II 5-1 Mazur Karczew

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 10:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia II rozegrała przy Łazienkowskiej mecz sparingowy z IV-ligowym Mazurem Karczew, którego trenerem jest od stycznia Mirosław Jabłoński. Legioniści bardzo szybko przejęli inicjatywę i grając bardzo agresywnie w kryciu, przejmowali piłkę wykorzystując wszelkie błędy gości. Bardzo szybko, za sprawą Łakomego, Grudzińskiego i Zjawińskiego padły trzy gole, a tuż przed przerwą Zjawiński dołożył kolejne trafienie. Po przerwie goście poczynali sobie zdecydowanie odważniej pod bramkę Legii, ale nasi gracze zdobyli piąte trafienie po strzale Włodarczyka. Wynik meczu ustalił po rzucie karnym Maks Dikof, były gracz "wojskowych".

Legia II Warszawa 5-1 (4-0) Mazur Karczew

Gole:

1-0 10 min. Łukasz Łakomy b.a.

2-0 12 min. Łukasz Zjawiński (karny po faulu na Kamilu Orliku)

3-0 17 min. Mateusz Grudziński (as. Ivan Obradović)

4-0 45 min. Łukasz Zjawiński (as. Patryk Konik)

5-0 70 min. Szymon Włodarczyk (as. Mikołaj Neuman)

5-1 80 min. Maksymilian Dikof (rzut karny)



Strzały (celne): Legia 17 (9) - Mazur 11 (3)



Legia II - I połowa: Gabriel Kobylak - Patryk Konik, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Ivan Obradović - Piotr Cichocki, Łukasz Łakomy, Aleksander Waniek, Kamil Orlik, Filip Sobiecki - Łukasz Zjawiński

Legia II - II połowa: Kacper Tobiasz - Dawid Wach, Łukasz Łakomy, Mateusz Grudziński, Patryk Konik - Kacper Skibicki, Gabor Grabowski, Kamil Orlik, Mikołaj Neuman - Szymon Włodarczyk, Łukasz Zjawiński (82' Piotr Cichocki)