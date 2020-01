Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 21:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 0-0 z IV-ligową, ale występującą stosunkowo młodym składem Unią Warszawa. Juniorzy młodsi pokonali 2-1 Beniaminka grupy D CLJ U17, Hutnika Kraków. Legia U16 uległa 2-3 rówieśnikom z Jagiellonii Białystok '04. Lepiej poszło graczom o 2 lata młodszym, którzy mimo dość ciężkiej I połowy, ostatecznie wygrali z Jagiellonią aż 9-1. Legia U15 wygrała 4-1 Ze Zniczem Pruszków 2004. Mecze z zawodnikami starszymi (Kosa Konstancin '06, Znicz Pruszków '07, SEMP '08) rozegrali też zawodnicy drużyn U11-U13, prezentując się w większości spotkań z niezłej strony.



Legia U18 0-0 Unia Warszawa (IV liga)



Strzały (celne): Legia 16 (5) - Unia 6 (0)



Legia - I połowa: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka [03], Jegor Macenko, Kamil Rokosz, Dawid Barnowski – Aleksy Krasicki, Łukasz Rytelewski, Jerzy Munik (Kpt), Kacper Gościniarek – Patryk Pierzak [03] – Kajetan Staniszewski [03] (30' Wiktor Kamiński [04])

Legia - II połowa: Kacper Czajkowski - Hubert Derlatka [03](60' Dawid Barnowski), Filip Szewczyk [03], Kamil Rokosz (65' Damian Urban), Kacper Imiołek [03] – Aleksy Krasicki, Ignacy Dawid [03], Łukasz Rytelewski (65' Jerzy Munik), Jegor Macenko (65' Michał Kochanowski), Kajetan Staniszewski [03] – Wiktor Kamiński [04]



Legia U17 2-1 Hutnik Kraków U17

Gole:

0-1 29 min. Radosław Nawalany

1-1 34 min. Ivan Vidosević (karny na nim samym)

2-1 86 min. gr. testowany III (as. Bartosz Ślendak)



Strzały (celne): Legia 25 (12) - Hutnik 10 (6)



Legia: Piotr Kołodziej (Dawid Kuczyński [04] ng) - Miłosz Pacek, gr. testowany I (60' Szymon Bednarz [04]), Tomasz Okulicki [04], Bartosz Dziemidowicz [04] - Kacper Skwierczyński (46' Fryderyk Janaszek), Sebastian Kieraś [04] (60' Bartosz Ślendak), Patryk Bek [04] Ż, Ivan Vidosević, gr. testowany II (60' Marcel Niesłuchowski) - gr. testowany III

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Piotr Ciołkowski



Legia U16 2-3 (1-2) Jagiellonia Białystok 04

Gole:

0-1 21 min. Szymon Żabiuk (rzut karny)

0-2 35 min. Sebastian Dąbrowski (rzut karny)

1-2 36 min. Dawid Kiedrowicz (as. Igor Strzałek)

2-2 80 min. Wiktor Puciłowski (po solowym rajdzie)

2-3 86 min. Alex Protaziuk



Strzały (celne): Legia 17 (10) - Jagiellonia 21 (10)



Legia: Jakub Mielcarz (46' Dawid Kuczyński) - Wiktor Nowak (64' Wiktor Puciłowski [05]), Kacper Wnorowski Ż, filip Jurczak, Hubert Wierucki - Wiktor Puciłowski [05] (46' Adam Dębiński), Kacper Knera Ż, Igor Strzałek, Dawid Kiedrowicz, Maddox Sobociński (46-53' Tomasz Mazur ŻCZ, 70' Filip Borowski [05]) - Filip Borowski [05] (46' Kacper Włoch)

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Legia U15 4-1 (2-0) Znicz Pruszków 04 U16

Gole:

1-0 15 min. Maciej Bochniak b.a.

2-0 23 min. Szymon Gaj (głową, as. Kacper Rojkowicz z rzutu rożnego)

2-1 54 min. Franciszek Krześniak (rzut karny)

3-1 72 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Michalski)

4-1 74 min. Oskar Lachowicz (karny po faulu na Macieju Bochniaku)



Strzały (celne): Legia 20 (12) - Znicz 15 (8)



Legia: Tomasz Zieliński - Szymon Gaj (Kpt), Ignacy Morawski, Grzegorz Burakowski, Kacper Stankiewicz (41' Karol Haber, 58' Lucio Ceci) - Filip Składowski (11' Maciej Bochniak, Benedykt Piotrowski (41' Igor Szostek), Kacper Rjkowicz, Oskar Lachowicz, Lucio Ceci (41' Maksymilian Stangret) - gr. testowany (53' Kacper Michalski)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U14 4-0 UKS Varsovia 06

Legia U14 9-1 (2-1) Jagiellonia Białystok 06

Gole:

0-1 8 min. Karol Chilmon

1-1 14 min. Filip Rejczyk (as. Roman Żuk)

2-1 29 min. Rafał Boczoń b.a.

3-1 55 min. Tomasz Rojkowski (as. Maciej Saletra)

4-1 57 min. Piotr Zieliński (as. Tomasz Rojkowski)

5-1 58 min. gr. testowany (as. Franciszek Saganowski)

6-1 64 min. Tomasz Rojkowski (as. Piotr Zieliński)

7-1 67 min. Tomasz Rojkowski (as. Roman Żuk)

8-1 71 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Nędzyński)

9-1 77 min. Karol Kosiorek b.a.



Strzały (celne): Legia 23 (13) - Jagiellonia 7 (4)



Legia: Aleksander Mickielewicz, Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Jakub Nędzyński, Maciej Złotkowski, gr. testowany, Maciej Saletra, Filip Rejczyk, Igor Rosa, Roman Żuk, Karol Kosiorek, Piotr Zołyński, Jakub Chodkowski, Jakub Żewłakow, Piotr Zieliński, Kajetan Pysz, Tomasz Rojkowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Łukasz Pachelski



Legia U13 07 - Kosa Konstancin 06



Strzały (celne): Legia 11 (7) - Kosa 18 (12)



Legia: Marcel Pernal - Sebastian Baranowski, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński, Dawid Foks, Aleksander Iwańczyk, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Maciej Jeleński, gr. testowany, Stanisław Gieroba, Maciej Jaroszewski, Mateusz Różański, Kuba Solecki, Michał Korba, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U12 - Znicz Pruszków 07



Strzały (celne): Legia 34 (22) - Znicz 21 (12) [I tercja: Legia 5 (3) - Znicz 12 (8)]

Grano 3x30 minut.



Legia: Marcel Grzejda - Raul Bazler, Filip Nieckarz, Szymon Rusin, Daniel Foks, Mikołaj Jasiński, Maks Dołowy, Daniel Wyrozumski, Piotr Komorowski, Marcel Kiełbasiński, Norbert Merchel [09], Maciej Chojnowski, Adam Niewiadomski

Trenerzy: Rafał Klimkowski, Mateusz Majewski



Legia U11 - SEMP Ursynów 08



Strzały (celne): Legia 10 (5) - SEMP 45 (20)

Grano 2x40 minut



Legia: Denis Stoliarenko - Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Aleksander Marciniak, Borys Boryszewski, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Kacper Ziółkowski, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Wiktor Wach, Wiktor Milewski

Trenerzy: Mateusz Legierski, Sebastian Janusiński



Turniej Klubów Partnerskich Legii Warszawa (rocznik 2009 i młodsi):



Po raz kolejny w hali w Inowrocławiu odbył się turniej klubów partnerskich Legii Warszawa, w którym udział wzięły: Cuiavia Bank Spółdzielczy, Cuiavia II Bank Spółdzielczy Inowrocław, Legia Warszawa U10, Królewscy Płock, AMPT Limanowa, KKS Kalisz, Stal Brzeg i Spójnia Białe Błota. Turniej rozgrywany był w formie festiwalu gier, a zatem nie prowadzono klasyfikacji końcowej. Podopieczni Sebastian a Różyckiego i Łukasza Listwana na tle starszych kolegów prezentowali się zupełnie nieźle.