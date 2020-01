Sparing: Legia Warszawa 1-1 Dynamo Kijów

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 16:53 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu sparingowym podczas zgrupowania w Belek legioniści zmierzyli się z ukraińskim Dynamem Kijów. Do przerwy było 1-1. Jeszcze przed pierwszym kwadransem "Wojskowych" na prowadzenie wyprowadził Domagoj Antolić, jednak tuż przed końcem pierwszej części nasi rywale wyrównali stan meczu. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie.



Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka



Od pierwszych minut legioniści napierali na defensywę Dynama, jednak kilkakrotnie zabrakło celnego ostatniego podania. W 12. minucie Arvydas Novikovas mocno uderzył zza pola karnego, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką. Po chwili „Wojskowi” wyszli na prowadzenie dzięki trafieniu Domagoja Antolicia. Akcję rozpoczął strzelec gola, który zabrał rywalowi futbolówkę w środku pola, po czym dograł ją do Luquinhasa. Brazylijczyk odwdzięczył się koledze podaniem, a Antolić zmieścił piłkę przy bliższym słupku. W 38. minucie zza szesnastego metra uderzył Maciej Rosołek, jednak strzał był za mocny. Pięć minut później sam na sam z golkiperem wyszedł Jose Kante, jednak nie zdołał pokonać rywala. Tuż przed końcem pierwszej połowy pojedynek z Radosławem Cierniakiem wygrał Heorhij Citaiszwili i tym samym wyrównał stan spotkania.



Po przerwie trener Vuković zminił całą podstawową „jedenastkę”. Rywale również wymienili wszystkich zawodników na boisku.



Drugą połowę strzałem zaczęli Ukraińcy, jednak był on za słaby, aby zaskoczyć Radosława Majeckiego. W 53. minucie piłkarz Dynama ponownie uderzył, tym razem piłka skozłowała przed Majeckim. Na nasze szczęście golkiper sparował futbolówkę poza linię końcową. W 63. minucie Mateusz Cholewiak stanął przed doskonałą okazją, aby zdobyć swoją pierwszą bramkę z „eLką” na piersi. Zawodnik otrzymał dośrodkowanie od Pawła Stolarskiego, jednak strzał bez przyjęcia obronił golkiper. Za moment z odpowiedzią ruszyli nasi przeciwnicy, jednak na szczęście strzał jednego z rywali wylądował na spojeniu. W 73. minucie w kierunku bramki pobiegł Kacper Kostorz, który fantastycznie wkręcił w ziemię obrońcę. Niestety, młody piłkarz uderzył za lekko, aby zaskoczyć bramkarza. Po chwili Kostorz miał jeszcze lepszą sytuację, jednak ponownie pojedynek wygrał Heorhij Buszczan. W 81. minucie piłkę przed polem karnym ustawił Andre Martins, jednak futbolówkę po strzale Portugalczyka świetnie nad poprzeczką przeniósł bramkarz.



W najbliższą środę legioniści rozegrają dwa sparingowe spotkania - najpierw z zespołem Nyíregyháza Spartacus FC, a następnie o godzinie 15:00 z FK Voždovac Belgrad. Zapraszamy na nasze relacje.



