LIVE!: Legia - Dynamo

O godzinie 15:00 czasu polskiego na boisku kompleksu Cornelia Sports Center Legia Warszawa rozegra drugi zimowy sparing. Rywalem będzie ukraińska drużyna Dynamo Kijów . Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Turcji . Transmisję z meczu przeprowadzi Legia Warszawa za pośrednictwem oficjalnej strony - legia.com. Wynik dzisiejszego sparingu można obstawiać u głównego sponsora Legii w firmie Fortuna. Kurs na zwycięstwo Legii - 2,69 , a na wygraną Ukraińców 2,12 . Pełną ofertę na to spotkanie znajdziecie na stronie efortuna.pl

Obserwator - 58 minut temu, *.comcast.net Druga polowa troche lepsza. Najlepszy Cafu.

Dobrze tez zagrali Remy i Stolarski.

Praszelikowi to chyba nie zalezy na grze.

Kostorz potrzebuje treningow strzeleckich.

Pyrdol i Cholewiak sa za slabo wyszkoleni technicznie na gre w Legii.

Wszolek przeziebiony. odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl No niestety bez drugiego napastnika (tylko Kante) daleko nie zajedziemy. Rosołek nic nie pokazał, a Kostorz jeszcze długo nie zagra w pierwszym składzie. Przez te zmarnowane sytuacje najlepiej dla niego byłoby go wypożyczyć aby się ogrywał gdzieś indziej odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A co się stało z Pawłem Wszołkiem ? nie ma go w szerokim składzie.. czyżby uraz.... odpowiedz

Valencia - 35 minut temu, *.chello.pl @Chris: jest przeziębiony odpowiedz

Obserwator - 2 godziny temu, *.comcast.net Po pierwszej polowie.

Wyglada ze zawodnicy maja jux ciezkie nogi.

Najlepsi to Vesovic i Wieteska.Karbownik bardzo slabo.Rowniez Rosolek ani jednego udanego zagrania. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl https://www.youtube.com/watch?v=mdj87SkAfK4 odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Plaskacz: Wielkie dzieki! odpowiedz

