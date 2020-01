Trener o sparingu

Vuković: Praca, którą wykonujemy, ma sens

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 18:02 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Był to wartościowy sparing, bo naszym rywalem był zespół z wysokiej półki. Taki przeciwnik budzi w zawodnikach respekt, zmusza do koncentracji oraz do właściwego podejścia, a takie dzisiaj mieliśmy. Było w naszej grze kilka dobrych momentów oraz tych gorszych, co jest normalne. Jesteśmy po tym meczu zadowoleni, ale mamy nad czym pracować. Wiemy, że praca którą wykonujemy, ma sens – powiedział po sparingu z Dynamem Kijów Aleksandar Vuković.



- Mecz sparingowy to najważniejszy trening, podczas którego trzeba pracować fizycznie oraz skupić się nad detalami po stronie taktycznej. Jest to bardzo ważny i przydatny trening, jednak zależy to od naszego podejścia. Dobrze kiedy twój przeciwnik jest mobilizujący, a Dynamo Kijów takim rywalem jest.



- Na pewno kilku młodych zawodników zanotowało, że trener Czesław Michniewicz był na trybunach. Nie jednak jest dla nas najważniejsze, kto nas teraz obserwuje, ponieważ tak naprawdę od lutego oczy będą na nas skierowane.



- Doświadczenie oraz praca na treningach Remy'ego i Jędrzejczyka zapewniała nas, że można ich wystawić w tym meczu. Zagrali tak jak powinni, ale muszą dalej pracować i walczyć o skład.



- Mieliśmy różne momenty w pierwszej połowie, jednak kiedy grasz z taką drużyną jak dziś, to znajdzie się moment kiedy nieco się cofniesz. Cała sztuka polega na tym, aby dobrze sobie radzić w każdej boiskowej sytuacji. Niestety tuż przed końcem pierwszej połowy pozwoliliśmy sobie na stratę gola, po kontrataku na jakie nie możemy sobie pozwalać.



- Nie biorę pod uwagę testowania w najbliższych meczach Karbownika w środku pola. Michał grał tam całe życie, więc jeśli będzie potrzeba, aby tam zagrał to szybko się do tego przygotuje. W tej chwili na lewej obronie mamy jego oraz Luisa Rochę – nie jest to spora liczba piłkarzy. Przed Karbownikiem sporo pracy, aby grał lepiej na boku obrony.



- Karbownika, Praszelika i Rosołka nie traktuję jako młodzieżowców, ponieważ trenują już z nami od jakiegoś czasu. Kilka dobrych zagrań miał dziś Cielemęcki, jest to fajny chłopak, o którym możemy mówić, że jest młody - fajnie się zaprezentował w końcówce tego meczu.