Antolić: Każdy z piłkarzy daje z siebie sto procent

Niedziela, 19 stycznia 2020 r. 18:20 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Pokazaliśmy się dzisiaj z dobrej strony, zademonstrowaliśmy to, co ćwiczyliśmy na treningach. Oba zespoły zagrały nieźle, my mieliśmy sporo sytuacji na zdobycie goli. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, jednak to tylko mecz towarzyski – powiedział po sparingu Domagoj Antolić.



- Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy jestem blisko pierwszego składu. Na każdym treningu daje z siebie wszystko, mam nadzieję, że trener to widzi. Wiem, że każdy z piłkarzy daje z siebie sto procent, ale liczę na to że będę grał w pierwszym składzie. Czuję się bardzo dobrze, tak jak każdy z zawodników. Robimy bardzo dobrą robotę podczas obozu i na pewno będziemy to kontynuować.