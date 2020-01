NSŚ: Derby Lizbony

Wtorek, 21 stycznia 2020 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do stwierdzenia o tym, że w innych krajach "sobie poradzili", a jedynie w Polsce mają miejsce przerwy w grze spowodowane przez kibiców czy inne nieakceptowalne przez panów w krawatach zachowania fanów, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Podczas rozgrywanych w piątek derbów Lizbony fani Sportingu ciskali pirotechniką w kierunku murawy, nie pozwalając przez kilka minut na rozgrywanie spotkania z Benfiką. A wszystko to w uchodzącej za grzeczną i ułożoną Portugalii.



Fani Sportingu tymczasem w ten sposób wyrażali swoje niezadowolenie z powodu słabych wyników osiąganych przez piłkarzy. Ci zajmują miejsce 4. w ligowej tabeli, mają olbrzymią stratę do lidera (obecnie już 19 punktów) i wcale niepewny udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. W pierwszej połowie derbowego meczu Sporting nie prowadził dopingu. Drugą zaś rozpoczął od rzucania w kierunku murawy pirotechniki, a dopiero następnie rozpoczął doping. Skromne ilości pirotechniki odpalone zostały również w sektorze gości.



Pirotechnikę na murawę rzucili również fani Olympiku Safi, podczas poniedziałkowego meczu z Wydadem Casablanka. Ekipa "Shark Family" zaprezentowała również oprawę składającą się z kartoniady "Antidote" (Antidotum), długiego transparentu i kilkudziesięciu, jednakowych transów na dwóch kijach. Z kolei Raja Casablanka na wyjazdowym meczu w Berkane (600 km) stawiła się w ok. 3000 osób, z transparentem "Bring trophies, rewrite Raja's history", nad którym odpalili piro. Racowisko zaprezentowali także gospodarze, ekipa "Ultras Orange Boys".



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Olympic Safi na meczu z Wydadem Casablanka:













USM Algier na meczu z JS Kabylie:













Sporting Lizbona na derbach z Benfiką:





















Benfica Lizbona na wyjazdowym meczu ze Sportingiem Lizbona:

















Náutico Recife na derbach ze Sport Recife:







Sport Recife na wyjazdowym meczu z Náutico Recife:







FAR Rabat na meczu z Raja Beni Mellal:









RSB Berkane na meczu z Rają Casablanka:





Raja Casablanka na wyjazdowym meczu z RSB Berkane:









Werder Brema na wyjazdowym meczu z Fortuną Dusseldorf:





Union Berlin na wyjazdowym meczu z RB Lipsk:





Hertha Berlin na meczu z Bayernem Monachium:





Guingamp na meczu z Lens:







Lens na wyjazdowym meczu z Guingamp:





Paris SG na meczu piłki kobiet z Marsylią:





Nantes na meczu z Olympique Lyon:





Rouen na meczu z Angers:





East Bengal na wyjazdowym meczu z Mohun Bagan (Indie):











Al Wehdat SC na meczu kosza z Orthodox Club (Jordan):







Olympiakos Pireus na meczu z Arisem Saloniki:













KB Prisztina na meczu z Ponte Prizren:







Maccabi Hajfa na meczu z Sektzia Nes Tziona:





JSK Tunis na meczu koszykarzy: