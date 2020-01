Legia w Turcji

Belek: Dośrodkowania i strzały

Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. 13:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nowy tydzień na zgrupowaniu w Turcji rozpoczął się od długiego i wyczerpującego treningu. Zawodnicy ćwiczyli ponad 2 godziny. - Na obozie zawsze praca nie jest łatwa, każdego dnia musimy robić progres i sądzę, że z dnia na dzień będzie wyglądało to coraz lepiej - mówi Walerian Gwilia.



Trening rozpoczęła długa i urozmaicona rozgrzewka, a następnie Aleksandar Vuković zarząził doskonalenie gry po obwodzie. Jak zwykle ciekawe zajęcia mieli bramkarze. Głównym elementem porannego treningu były dośrodkowania i strzały w dwóch grupach, które możecie obejrzeć na naszym filmie. Tym razem nie obejrzeliśmy żadnej typowej gierki.



- O tym kto jest najbliżej pierwszego składu zdecydują trenerzy. My pracujemy dobrze, wykonujemy to, czego wymagają od nas szkoleniowcy i walczymy o swoje miejsce. tmosfera jest fajna, są żarty, ale oczywiście wszyscy chcemy jak najszybciej wrócić na Łazienkowską i zacząć sezon - dodaje Gruzin.



Na boisku drugi dzień nie pojawił się Paweł Wszołek, który jest przeziębiony. Pozostali zawodnicy nie narzekają na żadne problemy. Cały trening obejrzeli prezes Dariusz Mioduski i dyrektor wykonawczy akademii Richard Grootscholten, którzy w niedzielę przybyli do Belek.















